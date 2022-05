Design e sustentabilidade: a nova vida de uma antiga padaria lisboeta

Sonya Tailleur é a anfitriã de um espaço que se destaca na Rua Damasceno Monteiro, mesmo em frente à entrada do Mercado do Forno do Tijolo. A Somewhere a Process é uma concept store inaugurada em plena pandemia, onde a curadoria resulta do olhar clínico e itinerante da proprietária. Da cerâmica à moda, passando pela joalharia e pela cosmética, as séries limitadas e as peças de autor são as especialidades da casa.

Mariana Valle Lima Sonya Tailleur

São poucos metros quadrados, emoldurados por um revestimento de pedra que não deixa dúvidas — em tempos, funcionou aqui uma padaria. Entretanto, o bairro habituou-se a outro tipo de mercadoria, mas também a novos vizinhos. Os turistas e os estrangeiros a viver em Lisboa representam a maior fatia de clientes. Chegam à procura de peças especiais, como as sandálias (acabadas de chegar) fabricadas na ilha espanhola de Minorca, a partir de bambu e pneus reciclados, e desenhadas em parceria com a Somewhere a Process.

Sustentabilidade e potencial criativo vivem debaixo do mesmo tecto. Do Benim chegam os sacos de padrões vibrantes feitos por mulheres vítimas de violência doméstica. As jóias de Inês Telles assinalam a atenção dada aos autores e artesãos locais. O rol continua — peças de mobiliário da Ferm Living e da dinamarquesa Kristina Dam Studio. Na moda, destaque para Nina des Criquets e Oh Seven Days, sem contar com a selecção de peças em segunda mão, resultado das viagens que Sonya vai fazendo pela Europa.

Mariana Valle Lima

Um trabalho que não acaba para esta franco-colombiana, que há quatro anos se fixou em Lisboa para representar algumas das marcas com quem já trabalhava em solo português. A busca por novas marcas dispostas a testar o mercado português continua, sem nunca perder de vista os valores de sustentabilidade e consumo consciente.

Além das compras, a Somewhere a Process também quer afirmar a sua agenda. Uma vez por mês, e a pensar no Verão à porta, a loja será palco de um evento concebido em parceria com uma marca convidada. A 9 de Junho é apresentada a residência da portuguesa Niica Store. A marca toma conta do espaço durante quatro dias e a abertura vai ter direito a música e aos devidos refrescos, a partir das 18.00.

Rua Damasceno Monteiro, 104C. Qui-Dom 11.00-14.00 e 15.00-19.00.

+ Wheat & Rose: uma história de avós e netas, agora em Campo de Ourique

+ Clube 33. O novo espaço de compra e venda de discos de vinil em Lisboa