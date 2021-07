Neemias Queta eternizado em mural no Vale da Amoreira

O projecto é uma iniciativa da Hoopers, que decidiu desafiar a Câmara Municipal da Moita a assinalar um momento importante da história do basquetebol português. Na madrugada de quinta para sexta-feira, Neemias Queta poderá ser eleito no draft e colocar Portugal no mapa da NBA. Mas estar na corrida é por si só um feito. Para homenagear o jovem de 22 anos, que joga pelo Utah State Aggies, o artista Pedro Pinhal foi convidado a intervencionar um edifício junto à Escola Secundária da Baixa da Banheira, no Vale da Amoreira.

A escolha do local recebeu a aprovação do próprio Neemias Queta, que cresceu no Vale da Amoreira, por onde passou aquando da sua última visita a Portugal no passado mês de Abril, antes de regressar aos Estados Unidos para iniciar a sua preparação para a chegada da 75.ª edição do draft da NBA. “Como alguém dizia enquanto aqui passava no outro dia ‘este menino é o orgulho do Vale da Amoreira’. E todos nós estamos a torcer para que ele consiga atingir o seu sonho”, afirma André Costa, CEO da Hoopers.

O mural, que retrata Neemias Queta em tons de azul, ficou concluído na segunda-feira, 26 de Julho, e estão a ser preparadas mais algumas surpresas neste âmbito, com destaque para o acompanhamento da transmissão do draft da NBA, que irá decorrer na madrugada de quinta, 29, para sexta-feira, 30 de Julho. A emissão será conduzida por Miguel Barroca (host do podcast 1x1 by Hoopers e comentador da NBA na SPORTTV) e contará com a presença de vários convidados especiais, que têm marcado o percurso de Neemias Queta.

