Nem só de pregos se faz o novo O Prego da Peixaria. Há burritos, hambúrgueres e baos

É a primeira vez que o Grupo SeaMe junta no mesmo espaço quatro marcas suas. Além dos pregos, há burritos do Amor y Odio, hambúrgueres do Olívia Burgers e baos do A-BAO-T.

O recém-aberto O Prego da Peixaria, em Campo de Ourique, é diferente de todos os outros. Diz-se mais orgânico e agrega, pela primeira vez, quatro marcas do grupo SeaMe no mesmo espaço. Mas já lá vamos. Antes, as apresentações. À entrada somos recebidos com uma provocação. “O que não temos? Tostas de abacate”, lê-se numa ardósia. É que apesar de procurar ter uma roupagem mais saudável em relação aos outros espaços da marca na cidade (que já são cinco), o novo restaurante não quer ceder à “moda” adoptada por outros do género. A garantia é de António Querido, director do Grupo SeaMe. “Nós achamos que o abacate não é saudável por natureza e é até contra a protecção do ambiente”, justifica.

DR

Assim, neste O Prego da Peixaria, há uma maior “preocupação com a sustentabilidade e com as origens”, e por isso 90 por cento dos produtos usados da cozinha têm certificação biológica. “A marca O Prego na Peixaria fez oito anos, e achávamos que tinha de se adaptar aos novos tempos”, explica António.

A carta não inclui tostas de abacate, mas há saladas, como a salada de atum (9,50€) e os já conhecidos pregos de carne e de peixe, como o prego de salmão e choco em bolo do caco (12,50€). Além das receitas clássicas, mas aqui feitas com ingredientes orgânicos, existem acrescentos na ementa. O Prego da Peixaria de Campo de Ourique tem sobremesas sem glúten, chás da Companhia Portugueza do Chá, e ainda uma carta de vinhos biológicos ou de intervenção mínima, desenvolvida pelo sommelier Diogo Araújo.

DR

Mas a grande novidade é que este é o primeiro restaurante que reúne no mesmo espaço quatro marcas do grupo SeaMe. À carta d’O Prego juntam-se alguns dos favoritos do Amor y Odio, Olívia Burgers e A-BAO-T, marcas virtuais, que até agora só funcionavam em registo delivery. Há burritos do Amor y Odio, como o burrito San Diego de frango (9,75€); hambúrgueres artesanais do Olívia, entre os quais um hambúrguer de vaca com queijo cheddar (9,75€); e baos do A-BAO-T, como o bao preto com tártaro de salmão (11€).

DR

A decoração segue a mesma linha (mais verde) da carta. A contrastar com o aspecto mais industrial dos outros espaços d'O Prego da Peixaria, há uma série de plantas a ornamentarem o interior deste restaurante, que chegaram do Horto do Campo Grande. A artista Ana Gil é a responsável por um mural numa das paredes, com ilustrações de alguns dos produtos.

DR

O Prego da Peixaria de Campo de Ourique é a mais recente aposta do grupo, mas ainda no arranque de 2022, o SeaMe prevê abrir o Next Door, mesmo ao lado da peixaria moderna Sea Me, na Rua do Loreto, que irá funcionar mais ao balcão.

Rua da Infantaria 4 (Campo de Ourique). Seg-Sex 12.30-15.30 e 19.30-23.00. Sáb-Dom 12.30-23.00.

+ Eu gambo, tu gambas, ele gamba. Vamos Gambar no novo restaurante do Cais do Sodré

+ Et voilá! Vincent Farges chegou ao Time Out Market Lisboa