Et voilá! Vincent Farges chegou ao Time Out Market Lisboa

Vincent Farges, chef do restaurante EPUR, reconhecido com uma estrela Michelin em 2019, já abriu o seu novo espaço na ala dos chefs no Time Out Market.

Acabou-se a espera: o canto direito da ala dos chefs já tem novo dono. Vincent Farges, de nacionalidade francesa, mas com metade do coração já português – vive há 20 anos no nosso país – é o novo inquilino.

Durante mais de 10 anos, Vincent liderou a cozinha do Fortaleza do Guincho, onde manteve a estrela Michelin que o restaurante conquistou em 2001. Em 2018 abriu o Epur no Chiado, que conquistou uma estrela Michelin em apenas um ano.

Para o espaço que agora assume no Time Out Market, o chef traz uma cozinha de cunho francês, que reflecte sobretudo as suas raízes. Alguns dos pratos que vai trazer são clássicos da cozinha francesa, mas sobretudo pratos que lhe trazem boas memórias como uma salada de fígados de aves, um pargo com beringelas fumadas, uma presa de porco preto com vinho tinto ou a sobremesa Baba au Rhum.

Gabriell Vieira Presa de porco preto com vinho tinto, cogumelos e cenouras com bacon

Para Vincent Farges esta abertura representa um “grand challenge”. “No mercado, o meu objectivo é ter um espaço onde posso exprimir uma cozinha mais simples, com um preço mais acessível, com 100% de sabor e um cunho francês.”

