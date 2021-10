Vincent Farges integra equipa de chefs do Time Out Market

Vincent Farges, chef do restaurante Epur, reconhecido com uma estrela Michelin em 2019, é o próximo chef a juntar-se à ala dos chefs no Time Out Market.

Nasceu em França, mas vive em Portugal há quase 20 anos. Durante mais de 10 anos liderou a cozinha do Fortaleza do Guincho, onde manteve a estrela Michelin que o restaurante conquistou em 2001, e em 2018 abriu o Epur no Chiado, que conquistou uma estrela Michelin em apenas um ano. É conhecido por fazer uma cozinha simples, baseada em produtos sazonais de qualidade, onde o sabor é o principal ingrediente.

Para o espaço que agora assume no Time Out Market, Vincent Farges promete trazer uma cozinha de cunho francês, que reflecte sobretudo as suas raízes. “No mercado, o meu objectivo é ter um espaço onde possa exprimir uma cozinha mais simples, com um preço mais acessível, com 100% de sabor e um cunho francês, para me demarcar dos outros chefs”.

Vincent Farges junta-se a chefs como Alexandre Silva ou Henrique Sá Pessoa na ala dos chefs do mercado.

Leia a entrevista com o chef na edição de Outono da Time Out Lisboa que chega este fim-de-semana às bancas.

