Nesta Boutik há acessórios de surf e poké bowls

Dois franceses à procura de boas ondas para surfar vieram parar a Lisboa depois de dois anos no Brasil, onde aprenderam a falar a língua. A água aqui não é quente mas há realmente ondas, por isso decidiram ficar por cá e abrir uma surf shop com um pequeno restaurante saudável lá dentro. Chama-se Boutik e fica em São Bento.

Alice Davoine estudou retail marketing, Pierre Margerie hotelaria. No Rio de Janeiro iam sempre a uma concept store que tinha café e foram começando a marinar a ideia de abrir a sua versão. Na Boutik, uma loja de pé direito altíssimo, a entrada tem pranchas de surf e produtos para quem pratica este desporto, fatos-de-banho e biquínis. Depois há uma esplanada com cadeiras suspensas com grandes almofadões, umas mesas meio rústicas, e no meio da loja está o balcão do restaurante/bar em madeira. “É uma loja muito grande. O maior desafio era fazer com que as pessoas viessem até ao fim da loja, não ficassem pela entrada ou pelo bar”, explica Alice. Portanto, na segunda metade da loja, onde têm peças de joalharia delicada, malas da Colômbia e t-shirts masculinas de marcas americanas e australianas, puseram uns bonitos candeeiros enormes, de cor clara, a iluminar.

Fotografia: Manuel Manso

A parte da cafetaria está a cargo de Pierre e de um chef contratado. Servem pequenos-almoços, almoços e jantares e trabalham essencialmente com produtos orgânicos e com especial atenção ao ambiente – é tudo plastic free; as palhinhas, por exemplo, são de bambu e de metal.

Fotografia: Manuel Manso

A oferta começa nas panquecas, de banana, amêndoa e bagas goji ou de mirtilos, nozes e sementes de chia (6€). Há também tostas de manteiga de amendoim, húmus ou abacate (a partir dos 3€), bolos caseiros, e smoothie bowls servidos em taças de coco que trouxeram de uma viagem à Indonésia, como os tropicais de manga e abacaxi, o de açaí, o de banana e manteiga de amendoim ou o green power, com banana, maçã, limão e spirulina.

Fotografia: Manuel Manso

Depois têm os pokés frescos, com arroz, quinoa ou salada na base, e peixe fresco a cobrir, como o atum cru marinado, o salmão ou o peixe branco. Há ainda um de frango e outro vegetariano, com tofu (10€). A ementa tem ainda bagels (6€) e uns pratos japoneses, dos tatakis de atum ou salmão braseado ao sushi burrito, uma espécie de temakis bem recheados mas em forma de burrito (8€).

Fotografia: Manuel Manso

Nas paredes por enquanto estão alguns quadros pintados e fotografias alusivas ao surf, mas a ideia é a Boutik funcionar também como galeria de arte e ir trocando a decoração.

Rua de São Bento, 106D (São Bento). 21 396 0773. Qua-Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-18.00.

