Nesta escape room tem de ir a uma entrevista e sair vencedor

Há um novo hotel em Algés. Chama-se Escape Hotel e, em vez de oferecer quartos para passar a noite, oferece vários escape rooms. A proposta é da Escape2Win, que abre um novo espaço em Algés já este sábado.

O Escape Hotel, na Rua Ernesto Silva 54A, está à procura de um bellboy. Com a morte do seu marido e o desaparecimento dos seus dois filhos, Madame Butterfly ficou perturbada pela dor e são os funcionários os responsáveis por manter tudo em ordem. Se tem “perspicácia, motivação e capacidade para pensar fora da caixa”, está na hora de se mostrar à altura do desafio. Só tem de marcar entrevista para ficar com o lugar.

Fotografia: Inês Félix

“Fechámos o espaço na Ajuda no ano passado, mas mantemos o nosso primeiro escape room em Algés, o Mad World na Rua General Humberto Delgado 6A. Este Escape Hotel abre com a sala Interview”, revela David Tojal, co-fundador da Escape2Win. O desafio, com duração de uma hora, tem dois modos.

A premissa é simples: o bellboy do hotel desapareceu e estão a decorrer entrevistas de 60 minutos para preencher a vaga. É possível participar com uma ou duas equipas de dois a cinco jogadores. “Na Interview Solo, há apenas um vencedor. Na Interview Head2Head, as equipas competem entre si e o primeiro grupo a resolver todos os enigmas é o vencedor”, acrescenta.

Fotografia: Inês Félix

O jogo tem início numa zona comum, uma espécie de sala de espera para a entrevista, mas do tamanho de meio corredor, com duas portas e dois chaveiros com cadeados. “É o primeiro campo de batalha”, brinca David. “A porta pela qual as equipas entram depende da forma como resolvem o primeiro enigma, mas as salas são exactamente iguais.”

O Escape Hotel abre este sábado com duas salas Interview, mas já estão a ser feitos “testes” para afinar a experiência. É que a posição em que se encontram as diferentes pistas e ferramentas para resolver os vários enigmas não é muito aleatória e pode mesmo influenciar a forma como as equipas jogam.

Estão ainda previstos mais desafios, sempre relacionados com a temática deste hotel, dois dos quais já anunciados: Dinner with Madame Butterfly e The Cave, ambos em piso subterrâneo. Com obras ainda a decorrer, é provável ter de esperar pelo menos mais três a quatro meses. Se é fã de propostas mais sérias ou assustadoras, vale a pena estar atento. Uma das escapes rooms envolve corredores estreitos e portas secretas. Em breve, haverá também jogos de curta-duração “e outras novidades”.

Rua Ernesto da Silva 54A. Seg-Dom 11.00-21.00. 40€/2pessoas-125€/10pessoas.

+ Escape Rooms em Lisboa. Acha que consegue escapar?