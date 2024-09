Nesta esquina do Príncipe Real, serve-se sangria à moda antiga

Já foi casa de gelados, sumos, flores e até pastéis de feijão. Virada para o Miradouro de São Pedro de Alcântara, esta pequena loja na esquina da Rua Dom Pedro V já viu por lá passar vários negócios. Há cerca de dois meses e meio, foi neste espaço no Príncipe Real que Luís Osório abriu a Olá Sangria. Produzida com vinho do Porto, a receita de família já circulava em feiras e mercados (dentro e fora do país), mas a vontade de assentar falou mais alto. Agora, até há planos para expandir.

Francisco Romão Pereira / Time Out Olá Sangria

É pequena, mas não passa despercebida. Não tem mesas, nem bancos e é daqueles sítios onde se entra para pedir e sair de copo na mão. Há quem fique ali perto da entrada, encostado à parede, ou então quem desça até ao miradouro e se vá sentar num banco. Acima de tudo, o que importa é que entrem e provem. “A ideia é que passes aqui e digas 'eu quero provar isto' e provas. Este é um belo ambiente, o serviço, o atendimento, a simpatia, a amabilidade, o produto. Depois, vais para casa, vais ver os teus amigos e dizes 'estive em Lisboa, vi este espaço maravilhoso, com um produto maravilhoso'”, diz-nos, entusiasmado, o proprietário, Luís Osório, numa visita à loja.

Francisco Romão Pereira / Time Out Olá Sangria

No balcão, há três grandes jarros de sangria. Atrás, ergue-se uma estátua em gesso, de quatro metros de altura, com figuras da mitologia grega e romana ligadas ao vinho. Lá está Baco, Dionísio e uns quantos cachos de uvas. A restante decoração é inspirada na art déco. As paredes estão pintadas de vermelho e dourado e damos conta de um símbolo que representa a antiga Sociedade de Bebidas Exóticas, que remonta aos tempos do bisavô de Luís. Com a praga que atingiu as uvas em Portugal por volta de 1890, a empresa fechou, mas o negócio do vinho permaneceu na família, desta vez com um novo nome. Há uns anos, o proprietário queria levar uma nova bebida às feiras e mercados e foi então que encontrou no sótão a receita para a sangria. “O meu pai contou-me histórias do meu bisavô. Na altura, no Douro, depois das vindimas, eles celebravam com um repasto à portuguesa. Havia leitão e uma bebida feita à base de vinho do Porto, mas mais suave. Era próxima da poncha que já existia, estamos a falar de 1880, e percebemos que era uma sangria à moda antiga, uma coisa muito ligeira e feita com vinho do Porto, uma coisa única”, recorda.

Francisco Romão Pereira / Time Out Olá Sangria

O que vende hoje não é exactamente igual ao que dita a receita do século XIX, mas a base é a mesma, garante Luís. Agora, leva vinho do Porto “na dose certa”, reduzido devido ao teor alcoólico. A sangria tinta leva laranja e canela, já a branca tem laranja, morango, canela e menta. É vendida ao copo, de 0,25 litros (4€), de 0,60 litros (8€) ou de um litro (12€). Se preferir levar para casa, também está disponível a garrafa (15€), que só está há venda em loja. No Inverno, além da sangria, haverá vinho quente.

Francisco Romão Pereira / Time Out Olá Sangria

Apesar de ter aberto no Príncipe Real há pouco tempo, o proprietário adianta que um dos objectivos é o franchise do negócio. Para abrir na Baixa de Lisboa, as negociações já estão em cima da mesa, bem como noutras zonas do país, como no Porto e no Algarve. Esta última espera-se que abra no próximo ano. Mas o sonho vai mais longe – ter uma loja em cada capital europeia. Algumas cidades como Paris e Madrid já estão fechadas. Seguem-se outras, como Milão. E, mesmo com novas lojas a abrir, a Olá Sangria vai continuar a percorrer as feiras, mercados e eventos onde se deu a conhecer.

Rua Dom Pedro V 1 (Príncipe Real). Seg-Qui 11.00-22.00, Sex-Sáb 11.00-23.00, Dom 11.00-22.00

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Vinhos e petiscos à beira Tejo durante três dias, em Almada