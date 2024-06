Nesta fábrica, a picanha sai antes que consiga dizer "mais, por favor"

Se há coisa que todos os rodízios de picanha têm em comum é que não há receio que falte o que pôr no prato, especialmente a carne, quer seja maminha, cachaço ou outro corte bovino da preferência do freguês. Este restaurante é, portanto, mais um dos que não o vão deixar ficar mal, e ainda promete mais: um serviço mais rápido possível. Com dois espaços na periferia de Lisboa, a Fábrica da Picanha chegou agora a Campo de Ourique. Tem uma carta virada para os amantes de carne, mas também dá a conhecer algumas novidades.

Tiago Vaz, de 32 anos, trabalha na área da restauração desde os 18 anos. A ideia de ter um restaurante podia não estar nos planos desde essa altura, mas depois de passar por vários sítios diferentes, essa vontade cresceu. Em 2022, a Fábrica da Picanha abriu em Odivelas. No ano seguinte, veio um segundo espaço em Alverca. Em Abril deste ano, o mais recente restaurante da cadeia encontrou morada em Campo de Ourique.

© Francisco Romão Pereira Rodízio de picanha e banana frita

Segundo o proprietário, por mais que também sirva picanha, o seu restaurante destaca-se de todos os outros – que são muitos. “Nós somos um restaurante de rodízio diferente do habitual. É tudo feito na hora, a uma velocidade incrível e, por isso, também temos menos artigos, ou seja, temos menos variedade, mas a variedade que temos tem qualidade. Apostámos mais em ter velocidade e qualidade do que propriamente quantidade”, explica.

Daqui, também surgiu o nome, que procura mostrar aquilo que o restaurante tem a oferecer, e que também é ponto de partida para uma marca que, no futuro, pode vir a ser mais do que picanha. “O que nós queremos é que haja uma marca que seja transversal e que mostre às pessoas que vai ser rápido e bom, que é o nosso principal foco.”

© Francisco Romão Pereira Daiquiri de frutos vermelhos

O espaço, tal como os outros, segue uma linha decorativa simples e moderna, em que, numa das paredes, se destaca uma grande lua. Esta é uma das novidades e quer ser um ponto alto da noite, quando, ao som de música, acende totalmente, iluminando o restaurante. E não é só a lua que pisca. Na casa-de-banho, há um botão pronto a ser accionado pelos clientes mais afoitos e que transforma o espaço numa autêntica discoteca, com luzes de várias cores e música.

A Fábrica da Picanha não se quer resumir apenas a comida e também quer ser um lugar de diversão, por isso acolhe o Come e Cala-te, evento em que humoristas se fazem passar de empregados e tratam mal os clientes. O próximo ainda não tem data marcada.

© Francisco Romão Pereira Petit gâteau de doce leite com gelado de tangerina

Além da aposta na qualidade dos produtos, a Fábrica da Picanha quer distinguir-se pela qualidade do atendimento prestado e da experiência do cliente, que, de forma a ser o mais cómoda possível, assenta num processo de pedidos feitos através do telemóvel. À medida que o cliente quiser pedir mais, basta ler o QR code que está na mesa e será redireccionado para uma página com a carta completa do restaurante.

O menu (18,95€) inclui picanha, maminha e cachaço e de acompanhamentos arroz, feijão preto, batatas fritas e salada. Como entradas, há o pão de queijo (1,35€/1 unidade), a bola de alheira (1,30€), e como acompanhamentos extra, há farofa (0,70€) e banana frita (1,15€). De bebidas, destaca-se a sangria de maracujá (16,50€) e os cocktails, entre os quais o daiquiri de frutos vermelhos (5,55€). Nas sobremesas, há três opções: o crème brulée (5,60€), a panacota (3,20€) e o petit gâteau de doce de leite com gelado de tangerina (4,90€).

Aberta a terceira Fábrica da Picanha, o plano de Tiago Vaz passa por continuar a abrir mais espaços, mas avança que a próxima abertura não será para já.

Rua 4 de Infantaria 3A (Campo de Ourique). 96 879 4891. Seg-Sex 12.30-15.30, 19.00-23.30, Sáb-Dom 12.30-16.00, 19.00-23.30

+ Este restaurante sírio quer dar a conhecer o fatteh a Lisboa