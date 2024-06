Este restaurante sírio quer dar a conhecer o fatteh a Lisboa

Quando a guerra civil eclodiu em Damasco, a sua terra natal, Ramia Abdulghani e Alan Ghunim mudaram-se para o Qatar com os seus dois filhos. Mas foi em Portugal, onde chegaram como refugiados quatro anos depois, em 2015, que os engenheiros informáticos encontraram o lugar certo para recomeçar. O negócio da comida, esse, foi um acaso. A primeira vez que cozinharam para uma multidão foi a convite do Festival Todos. Correu tão bem que se aventuraram no catering até finalmente abrirem o Tayybeh (em árabe significa “delicioso”), um restaurante sírio na Estrada de Moscavide. Agora, inauguram o Taybbeh Express, no 15B da Rua da Penha de França. A estrela do menu é o fatteh, uma especialidade típica do Médio Oriente. Leva quase sempre pão crocante, grão ou arroz e um molho de iogurte ou hummus com tahini – o resto dos ingredientes varia conforme a receita, e o que não falta são diferentes combinações.

© Inês Rodrigues/ Restauranter.pt Ramia e Alan

Este novo espaço começou a ser pensado depois da pandemia. Alan e Ramia – que chegaram a oferecer refeições às equipas médicas de emergência – tiveram de repensar a forma como operavam, por causa da diminuição da afluência e porque deixaram de ter funcionários qualificados o suficiente quando as mulheres sírias que completavam a equipa mudaram de cidade. No Tayybeh original, pararam de servir almoços durante a semana. No Express, o foco estará nas entregas ao domícilio e para levar. “Fomos a segunda família síria a chegar a Portugal. O SEF demorou dois anos para nos arranjar documentos. É muito difícil encontrar sírios em Lisboa”, diz Alan em inglês. Ao contrário da mulher, ainda não se sente confortável a falar em português, apesar de entender tudo. “De qualquer forma, sobrevivemos, e estamos a entrar na nossa terceira fase, para popularizar o fatteh. Na Síria, é mais tradicional ao fim-de-semana, como pequeno-almoço tardio, ou ao jantar durante a semana.”

© Inês Rodrigues/ Restauranter.pt Fatteh Jaj (12€)

O fatteh (que em árabe significa “esmagado” ou “migalhas”) não é apenas uma refeição. É um momento familiar, conta-nos Alan, com olhos de quem tem memórias felizes. O pai, explica, é quem cozinha, e os miúdos são convidados a partir o pão.

No Tayybeh Express, há nove receitas. Três são vegetarianas (9€-9,50€), como o simples fatteh shamia, que leva grão-de-bico, pão crocante e molho de iogurte e tahini, cobertos com amêndoas torradas, salsa, romã e azeite; e outras três de frango (12€), incluindo o fatteh jaj, com peito de frango marinado cozido, arroz amarelo, pão crocante e molho de iogurte e tahini, cobertos com amêndoas torradas, salsa, romã e ghee, uma manteiga clarificada, muito usada na cozinha árabe, feita com leite de vaca ou de búfala. Depois, se preferir, há ainda duas de vaca (12,50€) e uma de camarão (13€). “Umas são tradicionais, variedades que comemos na Síria, outras são adaptações.”

© Inês Rodrigues/ Restauranter.pt Fatteh Camarão (13€)

A ideia é agradar ao maior número de pessoas possível, agora que já faz sentido entrar em plataformas como a Uber Eats e a Glovo. Nunca o fizeram com o Tayybeh porque, estando em Moscavide, só chegariam a metade da cidade. Mas, se quiser comer pelo Express mesmo, em vez de levar para casa, há mesas dentro e fora. E a oferta inclui entradas (4€-7€), como vários tipos de hummus e batatas fritas, por exemplo; cinco sanduíches (8,50€-10€), vegetarianas e com carne de frango ou vaca; três saladas vegetarianas (9€-10€); e sobremesas (3€-3,50€), como mabrusha, uma torta com doce de frutos vermelhos.

© Inês Rodrigues/ Restauranter.pt Mabrusha (3,50€)

Para matar a sede, há refrigerantes, cidra, cerveja e opções de cafetaria, inclusive café sírio (2€), mas o que Alan recomenda mesmo é sumo natural de tamarindo (3€), uma fruta tropical rica em vitaminas A e C, antioxidantes e minerais. “É óptimo para regular o intestino”, revela, ansioso por ver a sua nova casa cheia. E, claro, tornar o fatteh tão popular quanto o donner ou o shawarma.

Tayybeh Express, Rua da Penha de França, 15 B. Ter-Dom 12.00-15.30/ 18.00-22.30. 215 969 069

