Solar dos Presuntos recebe Soão para um almoço solidário

No dia 28 de Junho, o Solar dos Presuntos recebe um convidado especial. Não à mesa, mas na cozinha – o Soão. A quatro mãos, os chefs Hugo Araújo e João Francisco Duarte vão criar uma carta de almoço que combina a cozinha tradicional portuguesa com sabores asiáticos. A proposta faz parte da iniciativa Nutrir por uma Causa, associada à Cáritas.

O almoço inclui seis momentos, começando com bao de pernil e robata no hotate à bulhão pato. Segue-se o cabrito assado no forno e um pad thai kung. Para sobremesa, há tarte de limão e matcha e cheesecake japonês com ameixa d'Elvas. As propostas são acompanhadas dos vinhos Morgado de Santa Catherina e Herdade do Peso Revelado.

O almoço começa a partir das 13.00 e o valor do menu é 100€ por pessoa, valor que reverte na sua totalidade para a Cáritas.

Solar dos Presuntos. 28 Jun. Sex 13.00. 100€ (reservas através do email restaurante@solardospresuntos.com)

