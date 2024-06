O furacão Olivier passou pelo Anfíbio e transformou-o no ÀCosta

Do passado, resta a história, sem grandes marcas visíveis no espaço. A sombra de Miguel Rocha Vieira, chef que acabou afastado do Anfíbio no final do ano passado, já não parece pairar por ali. Junto ao Tejo, na Doca da Marinha vende-se uma vida nova – e não é mentira. Olivier da Costa entrou no negócio do restaurante e revolucionou-o. Não foi só uma mudança de nome ou conceito, mas também de aspecto. No ÀCosta, que ganhou ainda um parque de estacionamento privativo, a aposta está agora no peixe e no marisco.

“Normalmente, tudo o que abre é muito básico, ninguém arrisca, ninguém faz uma coisa uau. São pequenas coisas que fazem a diferença”, diz-nos Olivier, enquanto apresenta o restaurante que o obrigou a criar um novo conceito. “Eu entrei neste restaurante numa festa em Junho do ano passado e disse: o restaurante é meu”, conta o empresário, sem grandes rodeios, como já lhe é tão característico. “Imaginei logo isto. Imaginei logo o bar, imaginei logo como é que ia fazer a coisa. Quando entro num espaço e imagino como é que vai ser, já não há maneira nenhuma de voltar atrás”, garante.

Foi em Novembro do ano passado que se soube que o Anfíbio, como foi apresentado à cidade, teria os dias contados. O chef Miguel Rocha Vieira estava de saída, depois dos resultados terem ficado aquém dos desejados e previstos pelo grupo Lean Man, liderado por Bernardo Delgado (também proprietário dos quiosques Banana Café), que optou por procurar um parceiro para o negócio. Olivier chegou-se à frente, mas ficou apenas com o restaurante, deixando de fora os três quiosques ao longo da Doca da Marinha.

“Eu gostei do restaurante, acho é que eles falharam no conceito. Os restaurantes têm que ter um conceito. Tu não podes querer fazer um Praia na Vila com comida estrela Michelin. A carta e o conceito não casavam”, justifica, com a confiança de que esta nova vida do espaço vai dar muito que falar. E nem a localização, em tempos apontada como um desafio, o assusta. “A localização é premium. A Bica do Sapato durante 15 anos foi o sítio em Lisboa e era, em bom português, atrás do sol posto. Eu lembro-me de ser miúdo e haver a loucura da Bica do Sapato. Durante anos e anos. Antigamente havia o Manuel [Reis], agora há o Olivier. E também houve uma altura em que havia o Pedro Luz [Alcântara Café] e agora há o Olivier.”

Com Olivier da Costa já se sabe que não há meias-medidas, nem o empresário sabe viver de outra maneira. Veja-se o Tritão que domina o novo bar criado na esplanada, um balcão de mármore majestoso. No interior destacam-se outros elementos marinhos, como uma concha onde se exibem champanhes, junto a uma montra de peixe fresco e marisco. Os sofás e cadeiras, outrora às riscas, têm agora tons de madeira e verde escuro, e as mesas ganharam toalhas brancas. Na esplanada, as mesmas toalhas na mesa e as cadeiras em tons mais claros. “Aqui não vai ser um conceito festivo”, alerta Olivier. “Somos um restaurante à séria”, continua. “Nesta fase, queremos especializar-nos na comida. Depois se eu vir que há ambiente que dá para pôr uma musiquinha, eu depois logo vejo. Modéstia à parte, fui eu o primeiro em Portugal a fazer isso e eu é que sei como é se faz”, resume.

Mesmo assim, conta Olivier, haverá DJ no restaurante. “Vais poder vir beber um copo, vais poder ouvir música, vai ser um restaurante um bocado como o Seen, não quero Praias na Vila.”

Francisco Romão Pereira Amêijoas à Bulhão Pato

Para a carta, Olivier diz ter-se inspirado, acima de tudo, na vista, mas também no receituário da família. “O que é tu fazes num restaurante que é em frente ao rio? Quando vejo o mar, gosto de comer amêijoa, peixe… Podia ter feito aqui um italiano, um rodízio de carne, mas também vejo a oportunidade e vejo um bocadinho aquilo que não há e aquilo que eu sinto que me falta a mim e aos meus clientes. Onde é que em Lisboa comes um bom peixe grelhado ou um bom arroz de lavagante, comida de mar, com esta vista e com esta decoração?”

Francisco Romão Pereira Navalha grelhada com manteiga de alho e ervas

Para começar, há amêijoas à Bulhão Pato (28€), camarão à guilho (27€), navalha grelhada com manteiga de alho e ervas (22€) e casco de sapateira recheado (24€), mas também um carpaccio de peixe do dia (19€), um ceviche de vieiras (29€) e um ovo ÀCosta (27€), com maionese, tártaro de camarão e caviar e que é finalizado na mesa.

Francisco Romão Pereira Ovo ÀCosta

O peixe pode ser pedido grelhado, embora Olivier destaque também o arroz de lavagante (45€/duas pessoas), a açorda de camarão (29€), que pode perfeitamente ser partilhada, ou o bacalhau àCosta (45€/duas pessoas), servido no pão. “O bacalhau é uma homenagem ao meu pai [o chef Michel da Costa]. A primeira vez que vi alguém fazer bacalhau no pão, foi o meu pai que fez. Este é feito com pil pil”, explica.

Francisco Romão Pereira Bacalhau àCosta

“Eu primeiro queria fazer um restaurante de comida portuguesa e queria o mais tradicional possível, comida de tacho. Foi a primeira ideia. Depois, pensei em ir para a comida de mar, tradicional. E depois [pensei em] tradicional, mas com coisas um bocadinho fora da caixa. É a história do ovo, é o carpaccio de dourada”, exemplifica. “A carta ainda é muito embrionária. Nos primeiros seis meses vai haver muita modificação, mas sabemos automaticamente que temos que ter o lingueirão, temos de ter amêijoa, temos de ter berbigão, temos de ter camarão à guilho, camarão cozido”.

Francisco Romão Pereira Lulas grelhadas com molho beurre blanc

Se tivesse que apontar dois pratos, Olivier não deixava de fora as lulas grelhadas com molho beurre blanc (preço sob consulta) e o arroz àCosta (45€/duas pessoas), com arroz nero, choco, camarão e tamboril. “Eu acho que um restaurante de peixe não ter umas lulinhas grelhadas com um molhozinho… Eu fiz o molho mais afrancesado, mais by Olivier. É exactamente o mesmo molho que a gente mete na pata de caranguejo do Yazuka, que é um dos bestsellers. Comes essas lulinhas com um arroz rico e atiras-te para o chão”, garante. Quanto ao arroz, “é um prato que faz todo o sentido ter, entre a paella e o arroz à valenciana”. “Eu acho que acontece muito, e toda a gente se anda a queixar, é que habitualmente vem o arroz e depois tens um camarão e três pontinhos de maionese. Eu não pedi só arroz, pedi arroz com tudo. Eu aqui ponho a mais porque odeio pobreza”, brinca.

Francisco Romão Pereira Doce da casa

E depois ainda há pratos de carne como o pica pau do lombo (35€) ou o bife ÀCosta (37€) e as sobremesas sempre vistosas como a mousse de chocolate da tia Matilde (9€), o pão de ló de Ovar (9€) ou o doce da casa (9€), aqui feito com gelado de iogurte grego, bolacha maria e doce de ovos.

Avenida Infante Dom Henrique (Campo das Cebolas). 21 052 2724. Ter-Qui 12.30-00.30, Sex-Sáb 12.30-02.00, Dom 12.30-00.30

