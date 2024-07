Nesta feira, a estrela é a América Latina

Dar a conhecer as culturas e os costumes latino-americanos. É este o objectivo da Feira Cultural Latino-Americana. O evento arranca no domingo, 7 de Julho, e repete-se até Dezembro, todos os primeiros domingos do mês, das 12.00 às 23.00, na Fábrica Braço de Prato.

Além de um mercado gastronómico, com a presença do El Taco Chingón e do Pisco Peruvian Bar, entre outros restaurantes latino-americanos, poderá contar também com programação para toda a família. Estão previstos desde concertos ao ar livre até aulas de culinária, desenho, dança e argila.

Haverá ainda espaço para teatro, debates filosóficos, apresentações de livros e curtas-metragens. A entrada é livre.

+ Arte aqui, arte ali e acolá. Obras de 11 artistas vão estar espalhadas pela Avenida