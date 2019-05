Nesta pão de forma pode ir a um restaurante estrela Michelin sem pagar

Já com saudades dos fins-de-tarde de copo de balão na mão? Depois do sucesso alcançado nos últimos anos, a carrinha da Gin Mare regressa às ruas de Lisboa para uma viagem gastronómica em restaurantes com estrelas Michelin. O passeio terá duas paragens e poderá desfrutar das refeições, acompanhadas com cocktails da marca de gin espanhola, sem se preocupar com a saúde da sua carteira.

No dia marcado, o ponto de encontro é o Marquês de Pombal. Na rua em frente ao Hotel Fénix, a primeira estrela de uma “rota pelas estrelas”, com cocktails Gin Mare à mistura, é uma Volkswagen de 1968. É esta mítica pão de forma azul-céu que levará os bons garfos a alguns dos melhores destinos da cidade, como o LOCO, do chef Alexandre Silva, e o Alma, de Henrique Sá Pessoa.

Para se habilitar a viver esta experiência única, terá de se inscrever – a si e aos seus amigos – em Med Transfers by Gin Mare, disponível a partir de 10 de Maio até 7 de Junho. O sorteio vem depois e os felizes contemplados vão ter um dia para confirmar presença. Se a sorte estiver do seu lado, vai andar pela cidade a comer bem sem abrir a carteira uma única vez.

Duas rotas, quatro paragens

A primeira paragem é às 18.30 para apanhar boleia na carrinha pão de forma, com interior espaçoso e dois bancos-sofá frente a frente, ideais para fazer conversa com os seus companheiros de viagem. A partir daí é sempre a abrir caminho até à Rua dos Navegantes, perto da Basílica da Estrela, enquanto convive e aprecia as vistas pela cidade. A primeira paragem é o LOCO, onde Alexandre Silva assume a liderança da cozinha e tem uma nova carta onde trabalha pela primeira vez o bacalhau. Aqui é-nos apresentado o bacalhau em pastel desconstruído como o primeiro prato desta rota, servido em cima de uma hóstia. Antes, dois cocktails com Gin Mare: o Mojito Mare Royal, com lima, calda de açúcar de alecrim, espumante e folhas de manjericão; e o Sour de Sodium, com clara de ovo, calda de açúcar, sumo de lima e água de sodium. Mas há mais.

A proposta de degustação, criada em exclusivo para esta acção inédita, inclui mais dois cocktails e oito pratos, como o de carabineiro com lima e coentros, decorado com flores comestíveis, ou o de pão, acompanhado por manteiga com flor de sal do Algarve, molho de bife e azeite DOP. Já está convencido e ainda ninguém chegou à sobremesa? Seguimos caminho para uma segunda e derradeira paragem. No Bistrô 100 Maneiras, os convidados terminam a refeição com um cocktail e três doces, uma das “conclusões” do menu de degustação do restaurante do chef Ljubomir Stanisic.

Esta rota gastronómica irá decorrer nos dias 28, 29, 30 e 31 de Maio. Mas, se por acaso estiver a pensar em tentar a sua sorte, não se esqueça da mudança de programa em Junho, com o jantar marcado para o Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, e a noite a terminar no Monkey Mash, nos dias 4, 5, 6 e 7 de Junho.

