Nesta perfumaria artesanal, nenhuma fragrância é igual à outra

Quando chegamos à Rua Garcia da Orta à procura do 71C, agora ocupado pela Opar, somos surpreendidos com a quantidade de novos negócios, alguns ainda por abrir (em breve, em breve, dizem-nos). Ao que parece, o edifício 71, um antigo centro comercial, está a ser reabilitado – lá voltaremos, a seu tempo, para descobrir o projecto que tem mão de Mónica Penaguião, a designer de interiores Poeira. Antes, perdemo-nos entre fragrâncias vindas directamente de Grasse, uma pequena cidade nos Alpes Marítimos da Riviera Francesa. É de lá que vem a maior parte dos ingredientes usados pela equipa de Karolina Oledzka, a fundadora do atelier, para criar eaux de toilette exclusivas, que é como quem diz absolutamente únicas, feitas à medida de cada cliente.

“Isto era um centro comercial dos anos 70. Lá em cima, havia uma loja de lustres, e ninguém conhecia este piso. Quando [o edifício] foi comprado pela proprietária da Poeira, que é uma personalidade muito conhecida na área do design de interiores, começou a pensar-se para aqui um espaço com curadoria, de conceitos únicos que são difíceis de encontrar em Lisboa, como a nossa Opar Perfume Lab. A House of Curated também está aqui, e vai mudar-se para cá um sushi muito famoso, o Omakase Ri. Mas tudo isto continua a ser uma espécie de segredo [ainda sem data de inauguração]. Quando descobrimos o espaço, achámos que era tão giro que seria uma pena não ter nada aqui”, revela-nos Karolina.

A empresária polaca, que tem formação em Estudos Culturais Portugueses, diz ter-se apaixonado por Lisboa “à segunda vista”, numa das suas muitas visitas de veraneio. Depois de mais de dez anos a namorar a cidade – a luz, o tempo, as pessoas – acabou por se mudar em 2019. E não foi a única. “No meu caso, foi há oito anos, cheguei literalmente só com duas malas e o sonho de encontrar emprego. Na altura era fácil mesmo não sabendo falar a língua, porque toda a gente falava inglês e os estrangeiros eram encorajados a vir para cá”, conta-nos Tanya Reda, sócia de Karolina. Natural de Montreal, no Canadá, é especialista no mercado imobiliário e “uma aficcionada de tudo o que está relacionado com fine living”, incluindo perfumes, claro.

Para esta dupla, e para muitos outros especialistas e interessados na arte da perfumaria, o tipo de fragrância que escolhemos diz muito sobre quem somos. Não é de estranhar, por isso, que o olfacto seja um dos sentidos mais poderosos a considerar na hora de construir a personalidade sensorial de uma marca, e que faltem estudos que assegurem que é o sentido que mais memórias desperta.

“Qual é o seu vinho preferido? Que tipo de flor gostaria de ser? Qual é o seu lugar feliz? São algumas das perguntas que gostamos de fazer, apenas para compreender [os clientes] enquanto personalidades, porque o perfume que usamos é como um cartão de visita. Quando conhecemos alguém, pensamos ‘Meu deus, o que estás a usar? Que cheiro é esse?’, esse cheiro fica associado a essa pessoa”, diz Karolina, antes de explicar que o questionário é o primeiro passo para ter um perfume feito na Opar (em polaco significa qualquer coisa como névoa ou vapor). Para isso, só tem de comprar um voucher que lhe garanta a experiência. Custa 149€.

No inventário da Opar, há mais opções do que aquelas que somos capazes de contar – folhas de groselha, couro envelhecido, algodão-doce, terra molhada, relva acabada de cortar

Na hora de fazer magia, nada tema: a guiar-nos teremos uma perfumista de olfacto apurado, com formação em bioquímica e na arte de combinar cheiros. No inventário, há mais opções do que aquelas que somos capazes de contar – folhas de groselha, couro envelhecido, algodão-doce, terra molhada, relva acabada de cortar. É por isso que o questionário dá tanto jeito, esclarece Karolina. “Permite-nos fazer logo uma selecção de alguns cheiros. Caso contrário, de repente, estás a cheirar tantas coisas diferentes que já não sabes do que gostas. Mas, claro, mesmo com a redução prévia, o cliente aprende sempre qualquer coisa nova sobre si mesmo”, assegura, enquanto nos convida a cheirar um dos ingredientes disponíveis. “É sal marinho, que nos dá esta sensação de brisa do mar e tanto pode ser misturado com algo mais amadeirado ou algo muito mais leve, como pepino ou erva-limão para uma fragrância de Verão.”

O objectivo final é levar para casa uma eau de toilette de 100 mililitros personalizada – a formulação, essa, ficará guardada numa base de dados, para facilitar o processo quando chegar a hora de voltar a encher o frasco. O preço da experiência inclui o perfume, mas para Tanya e Karolina, o valor acrescentado está na oportunidade de criar uma fragrância única. “Já tivemos mães a vir com os filhos, porque as crianças ficam fascinadas com a alquimia. Na escola, as aulas de química são muitas vezes aborrecidas, mas aqui a química é divertida. Na verdade, é uma coisa intergeracional. Também já recebemos mães que receberam vouchers de presente, oferecidos pelos filhos”, conta. Depois do Verão, a Opar deverá disponibilizar oito perfumes de assinatura, bem como velas e difusores. “Se não se sentir à vontade para fazer o seu próprio perfume, porque é demasiado [complexo], ou porque não tem tempo, pode vir e escolher da linha que temos.”

Rua Garcia da Orta 71C, loja 11 (Lapa). Visitas só por marcação

