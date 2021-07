Nesta pizzaria prova-se que a fast food pode ser gourmet

Quando em 2020, em plena pandemia, Paolo Maglia, italiano sediado em Madrid, decidiu criar uma pizzaria focada no mercado das entregas e take away, o objectivo passava por mostrar que é possível comer “pizzas de alta qualidade sem prejudicar o produto”, explica Tiago Pereira, um dos sócios e o responsável pelo novo restaurante da Totale Pizzeria Pop, recém-aberto na Praça José Fontana, em Lisboa, em frente ao Liceu Camões. Antes de chegar a Portugal, esta pizzaria ganhou força na capital espanhola e em Ibiza e está decidida a partir à conquista da Europa.

No dia em que visitamos o novo restaurante, Tiago Pereira explica-nos que a Totale funciona com o melhor de dois mundos: “o sistema operativo das grandes cadeias e ingredientes de alta qualidade, podendo escolher-se o tipo de massa”. O responsável da marca em Portugal refere-se à Totale com uma pizzaria fast food gourmet, isto é, falamos aqui de pizzas artesanais com quantidades mínimas de gorduras adicionadas. As massas são elaboradas com farinhas seleccionadas, passando por um período de fermentação mínimo de 72 horas, que ocorre na fábrica de Bolonha, em Itália.

DR A pizza Thriller

As quatro variedades de massa, cada uma associada a uma cor, adequam-se a diferentes estados de espírito, ocasiões ou mesmo dietas alimentares. A massa Original é produzida à base de farinha integral com seis cereais e água do mar dessalinizada; a Sem Glúten recorre a farinha deglutinada, feita num forno especial; a Pinsa, uma massa romana, alta e leve é outra das opções; por fim, a Maxi Fina tem uma base fina e crocante.

Depois de escolher a base que pretende, chega a altura de escolher a pizza. Nesta nossa visita ao restaurante voltado para o jardim da Praça José Fontana, percebemos que a experiência no local está pensada para ser rápida e prática – o pedido é feito através de um formulário em papel que é entregue ao balcão. Depois, pode optar por se sentar na mesa à espera ou dar uma volta pelas redondezas (receberá um pager que o informa de quando o pedido estiver pronto).

Os ingredientes são todos italianos e de qualidade, oriundos da sua fábrica. Os frescos, por sua vez, vêm do Mercado 31 de Janeiro ali ao lado.

DR Pizza Margheritta em base Pinsa

Os nomes das pizzas remetem para referências da cultura musical e pop. A Thriller (13€), por exemplo, tem creme de abóbora piemontesa, mozzarella fior di latte, pancetta romana fumada, queijo pecorino romano e queijo scamorza, numa associação ao Halloween mas também à música de Michael Jackson, enquanto a Enola Gay (13€) tem mortadela de Bolonha com trufa, mozzarella fior di latte, queijo de cabra, cebola caramelizada e rúcula.

Mas vale a pena antes de se lançar na dita refeição principal provar os tequenhos (4€), palitos de massa frita típicos da Venezuela, com diferentes recheios: os Mozza Bella, com mozzarella enrolada em massa crocante com geleia de framboesa, os Bob Marley, uns fingers de milho com queijo branco enrolados em massa com geleia de framboesa, ou os Choco Lio, os mesmos fingers enrolados com chocolate italiano.

“Queremos associar a marca a tudo o que a pandemia nos retirou”, afirma Tiago Pereira. Depois das sete lojas abertas no país vizinho, o plano passa agora por abrir dois novos espaços em Lisboa – um em Telheiras e outro no Parque das Nações – até ao final do ano. Por agora, pode visitar o novo espaço em Picoas ou encomendar através do site – e receber 20% de desconto no primeiro pedido.

Praça José Fontana, 17A (Picoas). 91 816 4437. Seg-Sex 12.00-22.30; Sáb-Dom 12.00-15.30.

