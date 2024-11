Nesta praça, há uma florista inspirada na Ilha das Flores

No número um da Praça Ilha do Faial, a montra está rodeada de flores e no letreiro pode ler-se Flores Island. Este espaço estava fechado há cerca de dez anos, até que passou a dar lugar a uma nova florista. Dana Tsyganok e Alex Rohachevskyi são ucranianos e já viviam em Lisboa quando se conheceram, há dois anos. Sempre que queriam ir comprar um ramo de flores para oferecer, ou para ter em casa, sentiram que faltavam boas floristas em Lisboa. Assim, decidiram abrir uma.

“A ideia foi abrir em Lisboa um sítio agradável com bouquets. Geralmente, as floristas que eu encontrava não eram boas. Nunca conseguia encontrar um bom ramo para comprar e era difícil encontrar a bons preços. Então decidimos que queríamos dar às pessoas bons bouquets, especialmente aos estrangeiros e a quem vem da Europa do Leste. Lá, costuma haver boas floristas”, começa por contar Alex. Depois de uma procura que durou três meses, abriram este espaço na zona da Estefânia, em Outubro.

Rita Chantre

A inspiração para a loja veio de uma viagem que os dois fizeram às Flores, nos Açores. Não é assim, por acaso, que o nome da florista, tal como a decoração, aluda à mais ocidental das ilhas do arquipélago. “É óptimo, porque temos sempre alguma conexão com os clientes. Temos uma história, um conceito – é a ilha das Flores”, acredita Dana. Para Alex, é um factor que os distingue de outras floristas – “não tem o nosso nome, como outros pequenos negócios costumam ter, e acaba por ser algo mais do que um nome. É alusivo à natureza de Portugal, o que torna a ligação com os clientes mais pessoal.”

O espaço é pequeno e, logo à entrada, destaca-se a variedade de flores frescas. Do lado esquerdo, há uma cadeira onde quem entra se pode sentar, enquanto espera pelo seu arranjo. “Normalmente, as pessoas gostam de estar aqui, ver cada flor…Algumas vêm com pressa para comprar e têm de sair logo, mas muitas gostam de ver, esperar pelo seu bouquet, beber um café, até fazer perguntas”, conta a florista. Atrás de uma mesa, que faz a vez de um balcão, é Dana que encontramos. O namorado, que também trabalha numa empresa de aviação portuguesa, ajuda quando pode, mas é ela a cara da Flores Island.

Rita Chantre Dana Tsyganok e Alex Rohachevskyi

Entre a oferta de flores, o que costuma vender mais são as rosas, os girassóis, o eucalipto, as hortênsias e também as flores mais exóticas. Mas também há crisântemos, cravos e gerberas. Não há ramos fixos, normalmente as pessoas pedem o que querem e Dana dá a sua opinião tendo em conta aquilo que acha que resulta melhor. Mas na montra há sempre quatro ramos, de diferentes tamanhos, nos quais os clientes se podem inspirar. E além das frescas, também há flores secas, apesar de não serem tão procuradas.

Desde que abriram, as reacções positivas têm vindo principalmente da vizinhança. Alguns até já são clientes regulares. “Muitas pessoas dizem que faltava uma florista aqui e que não havia nenhum sítio onde pudessem ir comprar flores. E os vizinhos também gostam, mesmo se estiverem apenas a passar para ir trabalhar, olham e gostam de ver o que temos de novo”, afirma Dana.

Rita Chantre

Para quem não conseguir passar na loja física, tem sempre a possibilidade de encomendar o seu arranjo floral através da página de Instagram.

Praça Ilha do Faial, 1 (Arroios). 92 905 6863. Seg-Dom 10.00-19.00

