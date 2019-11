Nesta prova de vinhos, ao beber já está a ajudar

Sabia que é possível ajudar Moçambique de copo na mão? Esta quarta-feira, 20 de Novembro, poderá participar numa prova de vinhos e leilões. A receita angariada será entregue à Girl Move Academy, que transforma a vida de jovens moçambicanas através de programas de educação.

O convite é da United Wine Women, um grupo de enólogas e produtoras vinícolas portuguesas que se junta ocasionalmente para organizar eventos de apoio a instituições e causas comuns. Desta vez, dão vida ao Blended for Mozambique, um evento solidário, a decorrer no Espaço Espelho D’Água, em Belém, para angariar fundos para uma instituição moçambicana. O programa inclui uma prova de vinhos e um leilão de garrafas especiais e obras de arte, mas também uma apresentação teatral por Pedro Lamares e Lúcia Moniz.

“Abrir as portas para acolher este evento, num espaço que está vocacionado para a gastronomia, a música e outras expressões culturais, é para nós uma forma de contribuirmos para a felicidade dos nossos irmãos moçambicanos”, diz Mário Almeida, sócio gerente do Espaço Espelho D’Água, no site do grupo United Wine Women.

Entre as 17.00 e as 20.00, poderá provar diferentes vinhos, enquanto descobre mais sobre a instituição moçambicana Girl Move Academy e os seus projectos de cariz social. Está ainda previsto um leilão de uma selecção de garrafas premium de cada uma das produtoras da United Wine Women e de três obras de Arte Experimental inspiradas em mulheres moçambicanas de gerações diferentes. Por último, mas não menos importante, terá direito à apresentação de Pedro Lamares e Lúcia Moniz de um excerto da peça Para atravessar contigo o deserto do mundo, que será levada a cena a 28 de Novembro, na Figueira da Foz.

O acesso a este evento tem um custo de 25€, que deverá pagar à entrada. Caso não possa comparecer, é possível fazer um donativo directamente à instituição, através de transferência bancária (PT50.0033.0000.45521504227.05) ou MB Way (938 386 780).

Espaço Espelho D’Água (Belém). Qua 17.00-20.00. 25€.

