Nesta sexta-feira 13, há Ena Pá 2000 no Largo do Intendente

Em 2022, anunciaram o adeus aos concertos, mas afinal arrependeram-se. A celebrar os 40 anos de vida (desde Outubro, com uma actuação no Capitólio), os Ena Pá 2000 prepararam uma espécie de tour da maturidade através da qual regressam à infância, em temas como "Marilú" ou "Alice". Para esta sexta-feira, 13 de Dezembro, às 21.00, preparam um "concerto irreverente" no Largo do Intendente, anuncia a Junta de Freguesia de Arroios (JFA).

Será uma noite "Ho, ho, ho! com direito a rock", prometem os músicos, em que não vai faltar o espírito solidário do Natal, já que a organização pede ao público para levar consigo "um bem não perecível, destinado a animais de companhia, a reverter a favor da Animalife". A entrada no evento é livre e são bem-vindos desde coleiras a brinquedos ou produtos de limpeza.

DR Orquestra Geração

A festa, no entanto, não termina aqui. No dia seguinte, sábado, às 16.00, o auditório do renovado Liceu Camões recebe a Orquestra Geração, criada em 2007 tendo na base o ensino gratuito da música a crianças e jovens com dificuldades sócio-económicas. "Também este concerto [gratuito] tem um cariz solidário, uma vez que se pede ao público que traga um bem não perecível a reverter para os alunos que compõem a orquestra", informa a JFA.

DR Como criar uma biblioteca

Por fim, o domingo reserva-se à leitura, com a apresentação do livro Como criar uma biblioteca (Novembro de 2024, Pato Lógico), de Inês Fonseca Santos, com ilustrações de André Letria, na Biblioteca Municipal de São Lázaro, às 16.00.

