Nestas “sessões secretas”, as histórias contam-se com música e cocktails

A Incerto Experiences juntou-se ao guitarrista Eduardo Faustino para criar uma proposta singular na bucólica vila de Sintra. A empresa especialista em escape rooms apresenta Sessões Secretas, experiências imersivas de carácter musical. Ideal para grupos, esta proposta, que promete explorar a natureza das emoções, foi criada a pensar especialmente em quem aprecia não só música ao vivo e cocktails mas sobretudo uma boa história. As inscrições já estão abertas.

“Procuro com o meu conhecimento musical trazer às pessoas uma experiência nova e servir apenas como catalisador para levar os ouvintes a experienciar emoções mais intensas”, conta em comunicado Eduardo Faustino, que tenciona fazer o público viajar “através da profundidade criada pelo som da guitarra”.

Depois de entrar descalço numa sala violeta, onde terá direito a dois cocktails de autor, com ou sem álcool, será convidado a acompanhar uma história única, constituída por três actos e acompanhada por música ao vivo.

As sessões estão criadas para receber duas a sete pessoas ao mesmo tempo, com o preço a variar entre os 30€ e os 70€. As reservas podem ser feitas online, através de e-mail (incerto.experiences@gmail.com) ou por telefone (932 374 881/ 961 120 294).

Sintra (local secreto). Vários horários. 30€-70€.

