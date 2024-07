Neste festival, só entram produtos locais da Costa da Caparica

Durante três dias, o Parque Urbano da Costa da Caparica recebe um novo festival dedicado aos produtos biológicos produzidos naquela zona. Entre 12 e 14 de Julho, há produtos frescos, workshops, um mercado de artesanato, e ainda música. A entrada é livre.

Com o objectivo de valorizar os produtos produzidos no parque agro-alimentar Terras da Costa e do Mar, a primeira edição do festival de street food das Terras da Costa e do Mar quer dar a conhecer pratos em que reinam os sabores locais. No primeiro dia, 12 de Julho, as portas abrem às 17.00, sendo que, das 19.00 às 21.00, os mais novos podem contar com pinturas faciais e, das 21.00 à 00.00, há um DJ set.

No sábado, 13, o festival começa mais cedo, a partir das 10.00. É a essa hora que pode contar com um mercado de produtos locais frescos e um mercado de artesanato com criações de criadores independentes. Às 17.30, o chef André Silva, do Fresh no Meat no Fish, está à frente de um showcooking em que mostra como se faz um prato vegetariano. Mas, nem só de comida que se faz o festival – há fitness hyrox (10.00), pilates (18.00) e chi kung (19.00). Durante todo o dia, também pode usufruir de uma tenda de massagens. Até às 12.00, para os mais criativos, há um workshop de estampagem com elementos naturais da Terras da Costa e do Mar. O DJ set começa a partir das 21.00 e acaba à 00.00.

No último dia, 14, à mesma hora, o mercado está pronto a receber os visitantes. Desta vez, o showcooking, às 17.30, fica a cargo da chef Nadine Jeremias, que vai confeccionar um prato de peixe. Às 10.00, há yoga, e, às 11.00, zumba. Já o workshop de estampagem e a tenda de massagens mantêm-se à mesma hora do dia anterior. Até às 21.00, nos dois dias, também há insufláveis para as crianças. Às 20.00, pode contar com a transmissão do jogo final do Euro 2024.

O festival é organizado pela Associação Industrial Portuguesa, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, e faz parte de um programa de desenvolvimento de uma área agrícola biológica de 140 hectares para consumo de proximidade.

Parque Urbano da Costa da Caparica (Almada). 12-14 Jul. Sex 17.00-00.00, Sáb-Dom 10.00-00.00. Entrada livre

