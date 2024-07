Já abriu o Time Out Market Barcelona!

Depois de meses de antecipação, o Time Out Market Barcelona está finalmente aberto! É isso mesmo – desde sexta-feira, 5 de Julho, pode deliciar-se com a melhor comida dos chefs e restaurantes mais destacados da cidade espanhola, tudo debaixo do mesmo (e belo) tecto.

O Time Out Market Barcelona estende-se por mais de 5000 metros quadrados e está prestes a tornar-se um ponto de visita obrigatória para todos os apaixonados por comida, cultura e pela vibrante cidade de Barcelona.

Aqui tem uma antevisão do espaço espectacular:

Time Out Barcelona Time Out Market Barcelona

O mercado é fácil de encontrar: está localizado no final da Rambla del Mar, que fica mesmo do outro lado da estrada da própria La Rambla. Atravessa a ponte pedonal sobre a água e procura a grande escada rolante vermelha. (Ou, se quiser abrir o apetite com algumas compras, apanha as escadas rolantes dentro do centro comercial Maremagnum.)

O Time Out Market Barcelona é inundado por luz natural, está cheio de vegetação exuberante e rodeado por terraços com vistas deslumbrantes do Port Vell, o porto da cidade de Barcelona.

Time Out Market Barcelona | Time Out Market Barcelona

Os restaurantes estão espalhados por todo o espaço, servindo desde cozinha gourmet e clássicos catalães a sushi, hambúrgueres e pizzas. O seu layout de cozinha aberta permite que os comensais vejam os chefs em acção, e há muito espaço nas mesas comunitárias para que grandes grupos possam comer juntos.

Mais uma palavra sobre os terraços, o ponto alto do local graças às vistas espetaculares que oferecem sobre o porto. Dois deles estão ligados, formando um L com vista para o Hotel W, enquanto o terceiro, que alberga o bar de cocktails Paradiso, é o local perfeito para contemplar o Bairro Gótico.

Time Out Market Barcelona | Time Out Market Barcelona

Com sede? Além do Paradiso, o Time Out Bar e o Estrella Damm Bar estarão a agitar, misturar e servir uma vasta gama de bebidas impressionantes (e opções sem álcool, claro). Um quarto bar, este do lado de fora do terraço, abrirá muito em breve.

Time Out Barcelona Time Out Market Barcelona

E não se trata apenas de comida e bebida. A cultura está no coração do que fazemos na Time Out, e é também o coração deste projecto. Um grande palco circular ocupa, bem, o centro do palco – prometendo um programa cheio de talentos locais como a drag queen Sarah Brown, que actua às quintas-feiras à tarde; as sessões de sábado à noite do DJ HALL; e actividades para toda a família todos os fins-de-semana.

Além disso, dois murais deslumbrantes dos artistas locais Marina Capdevila e Amaia Arrazola ajudam a dar um pouco de cor ao local, exibindo a sua interpretação de Barcelona.

Bastante incrível, não é? Este centro de comida tentadora e cultura está pronto e à sua espera. Se está de visita a Barcelona este Verão, não deixe de lá passar. E se não está, comece já a planear a viagem!

