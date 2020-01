Neste hospital, as crianças podem tratar os seus bonecos

O Hospital da Bonecada regressa em Abril à Praça Central do Centro Comercial Colombo. O objectivo é erradicar a “síndrome da bata branca” através de um jogo de faz de conta para os miúdos, mas este ano a vertente solidária do projecto é também reforçada, com parte dos lucros a reverterem para uma instituição de solidariedade social.

A 19.ª edição do Hospital da Bonecada vai durar sete dias: entre 16 e 22 de Abril, as crianças vão poder levar os seus bonecos a este hospital para serem tratados em várias salas, dinamizadas por estudantes da Faculdade de Ciências Médicas na Universidade Nova de Lisboa, que assumem o papel de profissionais de saúde. Mas há mais novidades.

“De forma a inovar e elevar a qualidade do projecto, planeamos estendê-lo para fora da área da Grande Lisboa, realizando mais mini-edições de curta duração em diversas áreas do país. Propomo-nos ainda a realizar um segundo evento de grandes dimensões na segunda metade de 2020”, lê-se em comunicado da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas. “Para além disto, ansiamos, ainda, expandir o projecto internacionalmente, levando este hospital-modelo a São Tomé e Príncipe, numa parceria com a Associação Meninos do Mundo.”

A infraestrutura deste hospital é semelhante à de um hospital real para que as crianças, dos três aos dez anos, conheçam o ambiente hospitalar. Tudo começa na Sala de Espera, onde podem desfrutar de várias actividades, como pinturas faciais e desenho, antes de seguirem para a Sala de Triagem, onde vão ter de explicar os sinais e sintomas da “doença” dos seus brinquedos, para poderem receber um boletim de saúde e uma cor consoante a gravidade da situação.

As restantes salas são dedicadas às diferentes áreas da saúde. Nos Consultórios Médicos, as crianças são recebidas por estudantes de Medicina, que mostram como funciona o material médico. Na Sala de Desinfecção, as crianças têm a oportunidade de se vestir como um cirurgião e aprenderem a importância de lavar as mãos antes de entrar no Bloco Operatório, onde há simulação de cirurgia nos bonecos. Há ainda um Laboratório, uma Farmácia, Gabinetes de Enfermagem, Dentista, Fisioterapia e Imagem Médica e Radioterapia e Salas de Visão, Nutrição, Terapia da Fala e dos Sentimentos.

“A Criança Hospitalizada” é o tema desta edição, cujas receitas vão reverter parcialmente para uma instituição de solidariedade social que desenvolva trabalho na área. Com entrada gratuita, o Hospital da Bonecada estará aberto entre 16 e 22 de Abril, das 09.00 às 21.00, no Centro Comercial Colombo.

Centro Comercial Colombo. Seg-Dom 09.00-21.00. Grátis.

