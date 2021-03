Neste laboratório gastronómico cozinha-se enquanto se vê filmes

Conhece a expressão “comer com os olhos”? É mais ao menos isso: a ideia é levar o cinema à mesa, enquanto leva o garfo à boca.

Atenção cinéfilos, bons garfos ou apenas curiosos. O projecto Lavrar o Mar tem uma proposta simples: cozinhar na companhia da chef Rosário Pinheiro enquanto assiste a excertos de filmes de diferentes épocas e realizadores. Onde? Online, num laboratório de culinária cinematográfica, que decorrerá nos dias 27 e 28 de Março e 3 e 4 de Abril, a partir das 11.00.

“Muitos de nós nunca viram tantos filmes e séries, nem tiveram a oportunidade de cozinhar tanto como no último ano. Sabendo disso, agora desafiamo-vos a cruzar estas duas dimensões e a passá-las para um outro nível”, esclarece o projecto artístico e cultural Lavrar o Mar, da cooperativa responsável por esta iniciativa, que mistura a arte da gastronomia com a do cinema.

Após dois fins-de-semana de comida picante, erotismo e paixões a fogo lento, levados a cabo na primeira e segunda semana de Março, estreiam-se os “Almoços de Família Cinematográficos” por videoconferência. Em aproximadamente duas horas, espera-se cozinhar um prato inesperado e uma sobremesa, bem como ver excertos de filmes que se debruçam sobre o tema da família.

“Os almoços de família têm uma grande importância em muitos países e culturas do mundo. Muitas vezes é à mesa que se tomam as decisões mais difíceis, que se anunciam os acontecimentos mais surpreendentes ou que se discute com mais efervescência”, lê-se em comunicado de imprensa.

Para participar, basta telefonar (91 394 3034) ou enviar e-mail (info@lavraromar.pt), com indicação de nome, contacto telefónico e sessão em que pretende participar. Após esse contacto e o pagamento da inscrição (3,50€ por cada dispositivo), receberá uma lista de ingredientes para a ementa, bem como a ligação de acesso.

+ Comer com os olhos: oito séries para abrir o apetite

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana