Certo dia, um amigo desafiou Lorelei Bandrovschi a passar um mês sem beber. Ela aceitou o repto. “Para minha grande surpresa, adorei. Mas percebi que faziam falta opções e condições para sair [à noite] que fossem tão divertidas e voltadas para quem não bebe como há para quem bebe”, recorda. Foi essa constatação que, em Outubro de 2018, a levou a começar o Listen Bar em Nova Iorque. E agora, passados mais de cinco anos, a trazer o conceito para Portugal.

O Listen Bar lisboeta não vai ser exactamente igual ao nova-iorquino, porém. Enquanto nos Estados Unidos é um bar pop-up, em Portugal vai ser mais do que isso. “É a primeira vez que organizamos um fim-de-semana inteiro e não apenas uma festa. Como Lisboa é um destino turístico muito popular, quis mostrar que viajar sem beber álcool pode ser tão ou mais divertido e entusiasmante. Não há nada que não se possa fazer. Também é uma oportunidade para expandirmos a marca.”

A primeira actividade programada pela publicitária romena, a viver entre Lisboa e Nova Iorque, é um jantar privado, com harmonização de bebidas não-alcoólicas, na sexta-feira. O chef Filipe Camacho, natural da Madeira, preparou um menu inspirado pela ilha e muito virado para o mar. Para acompanhar, há cocktails concebidos pelos bartenders do Ulysses, da Toca da Raposa, do restaurante Encanto e do bar The Monarch. Depois do jantar, a fadista Filipa Vieira dá um concerto.

A manhã de sábado começa com uma palestra de Lorelei Bandrovschi, que vai ajudar as pessoas a encarar a vida sem álcool, ou pelo menos a criar mais espaço para a sobriedade no seu dia-a-dia. A organizadora vai também partilhar algumas das suas mais populares receitas de cocktails virgens. Segue-se um workshop de pintura de azulejos, com Ana Marta, em que os participantes são convidados a fazer as suas próprias bases de copos, e uma aula de yoga e respiração com Héloïse Amilcar. Depois de o sol se pôr, o Listen Bar desdobra-se por vários pontos da cidade. A noite começa no bar The Monarch, passa pelo Dito Cujo para uma sessão de cocktail e termina no Antù.

O programa de domingo, a partir das dez da manhã, passa por Sintra. Inclui paragens na Quinta da Regaleira e no Palácio de Monserrate, cocktails sem álcool e petiscos à beira-mar, e uma visita ao Cabo da Roca. Por fim, entre as 19.30 e as 21.30, não se vai beber álcool n’A Mata, nos Anjos. O menu junta alguns dos mais populares cocktails do Listen Bar nova-iorquino e criações originais de bartenders lisboetas, com artistas como Marianne atrás do balcão e a escolherem a música.

Os bilhetes para todas estas actividades podem ser comprados no site oficial do Listen Bar. Os preços vão dos 5€ aos 120€.

Curiosidade sóbria

O Listen Bar foi recebido com tanto entusiasmo como espanto, em 2018, em Nova Iorque. “Algumas pessoas acharam que estava maluca. Faziam piadas do género – ‘Um bar sem álcool? O que se segue, um restaurante sem comida?’ Mas outras ficaram super-entusiasmadas com a ideia”, conta. “Foi a ideia certa no momento certo”, considera. Lembra que, por volta da mesma altura, Ruby Warrington publicou o livro Sober Curious (algo como “curiosidade sóbria”, em português). Desde então, nos Estados Unidos, cada vez mais lojas e marcas de bebidas têm abraçado este segmento.

“Quase todas as semanas recebemos um e-mail de uma marca nova que quer trabalhar connosco [em Nova Iorque]”, garante a fundadora. “Em Lisboa é diferente. Só agora é que se está a prestar mais atenção a isto. E ainda não há muitas opções.” Acha, no entanto, que mais cedo ou mais tarde vamos assistir a uma mudança de mentalidades. É capaz de ter razão. Cada vez mais bares servem cocktails virgens, por exemplo. E é algo que muitos turistas procuram. “Em última análise, é uma questão de hospitalidade. E de inclusividade”, defende. “Temos de dar mais opções às pessoas.”

