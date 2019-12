Neste mercado de Natal, só há marcas portuguesas

Reserve espaço na agenda e no armário para mais uma legião de roupa e acessórios de perder a cabeça. A edição de Natal do The Spot Market já tem regresso marcado ao Espaço Amoreiras. É para começar a riscar o que precisa de comprar para o sapatinho.

Há um fim-de-semana especial que antecede a quadra natalícia – o The Spot Market volta ao Espaço Amoreiras nos próximos dias 14 e 15 de Dezembro, a partir das 10.30. É um bom programa para despachar presentes de última hora ou até mesmo começar a maratona, caso tenha voltado a deixar tudo por fazer.

Entre as dezenas de marcas portuguesas presentes, encontrará, por exemplo, As Deolindas, Young Adult Outfits, Maria Castel-Branco, Make Up A Mess, Invert, Maria Beirão, Mutt Dog & Co, Rosarinho, Vera Manzoni, Dots, Girls Just Want, Vinte e Oito, Joana Tomaz e Gralhas.

Com entrada livre, este mercado de Natal estará aberto até às 19.30, nos dois dias. Para mais informações, basta consultar o site do mercado, onde poderá ficar a saber tudo sobre esta edição de Natal. Mas antes fica com mais uma novidade: os saldos de Inverno do The Spot Market vão ter lugar a 11 de Janeiro de 2020.

The Spot Market (Espaço Amoreiras). Sáb-Dom 10.30-19.30. Entrada livre.

