Neste mural temporário, a liberdade leva ponto de interrogação

Alunos da Lusófona criaram um mural em paste-up no Lumiar, na Estrada da Torre. É o resultado da reflexão sobre 50 anos de transformações sociais e culturais, com foco no teatro.

O convite aos alunos de Artes Visuais da Universidade Lusófona partiu do Museu Nacional do Teatro e da Dança, para celebrar o 50.º aniversário da Revolução de Abril, mas, mais do que isso, para pensar em como aquele belo dia de Primavera mudou as nossas vidas. A partir de material de arquivo do Museu, que ajudou a mergulhar num período que não viveram, os estudantes "foram desafiados a reflectir sobre as transformações que a revolução e a transição democrática exerceram no tecido social e cultural do nosso país, de 1974 até aos dias de hoje, tendo como mote a própria evolução do teatro neste período", lê-se na página daquela instituição de ensino.

DR/Museu Nacional do Teatro e da Dança Mural "Liberdade?", no Lumiar

O resultado (pelo menos o mais visível) é o mural feito em paste-up (colagem) que agora cobre o muro da Universidade da Terceira Idade do Lumiar, na Estrada da Torre, onde conceitos como a liberdade de expressão ou mesmo o vazio são colocados à luz do dia. Em paralelo, há ainda uma série de instalações gráficas nos jardins do Museu do Teatro e da Dança e uma exposição de cartazes, também criados por estudantes, na Galeria de Exposições Temporárias (esta última pode ser vista até ao dia 5 de Maio).

Exposições: Museu Nacional do Teatro e da Dança. Até 5 Maio. Ter-Dom, 10.00-13.00, 14.00-18.00. Entrada livre.

+ Andar num balão de ar quente em Lisboa? Sim (e é grátis)