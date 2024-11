Neste novo mural com mil azulejos juntam-se os 18 municípios de Lisboa

Falta apenas um mês para terminar o ano que marca meio século sobre o fim da ditadura, mas ainda estamos em celebrações. Esta sexta-feira, 29 de Novembro, foi inaugurada A Metropolitana, um mural feito de 1000 azulejos, que une os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), sublinhando a conquista da liberdade e do poder local.

Todos pintados à mão por Mário Linhares, têm em destaque a “filha da liberdade”, "uma pessoal real, uma jovem universitária de 20 anos com um olhar poderoso e confiante sobre o futuro", comunica a AML. "A figura feminina alude à vida e à humanização do território, emergindo da paisagem construída e habitada como A Metropolitana, uma pessoa totalmente emancipada enquanto filha da liberdade conquistada no 25 de abril."

A obra pode ser vista de segunda a sexta-feira, entre as 08.00 e as 20.00, no terraço-miradouro do Palácio Mascarenhas, edifício do século XVI em Santa Apolónia, onde fica a sede da AML.

