Neste restaurante a Azia é outra

Abriu um novo restaurante pan-asiático no Cais do Sodré. Chama-se Azia Asian Cuisine e serve tanto massas de arroz como pato à Pequim.

Kamal Gurung foi avisado mais do que uma vez por amigos e clientes de que azia é um sentimento não muito bom quando aplicado a uma refeição num restaurante. Ainda assim, quis abrir um pan-asiático no Cais do Sodré chamado Azia: “É uma palavra má mas as pessoas já não esquecem mais, isso é bom. Já os turistas lêem o nome e percebem logo que se refere à comida daquele continente”, conta este nepalês.

Fotografia: Manuel Manso

O restaurante tem um toldo de snack-bar básico mas lá dentro há uma flor de lótus pintada na parede, lanternas chinesas penduradas ou bules japoneses nas prateleiras a denunciar que aqui se come um bocadinho de todas as cidades escritas por cima do balcão. Isto significa que tanto pode pedir umas espetadas ckicken satay (três peças, 3€) para entrada como spring rolls de vegetais (quatro peças, 3€) ou dim sums de camarão (seis peças, 4,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Na cozinha está o antigo cozinheiro do Boa-Bao, que trabalhou também quatro anos no Lucy Chang, um asiático bem conhecido na Bélgica. E por isso o menu é de alguém que conhece estas gastronomias e mostra essa viagem por vários países da Ásia: há caris malaios e massaman ou o verde tailandês (13€), sopas de massa de arroz tailandesas ou vietnamitas (9,50€-11,50€), a picante tom yum com camarão (12€).

Fotografia: Manuel Manso

Servem também pad thai de vegetais (9,50€), camarão (11€) ou frango (10,50€), com a massa de arroz feita em água fria, ou pratos de massa japonesa, essa feita em água quente e também nas versões de vegetais (8,75€), frango (9,75€), carne (10,25€) ou camarão (11,25€). Há pato à Pequim (10,50€) e korean beef, uma carne cortada e salteada com sésamo e arroz aromatizado com jasmim (14€), arroz frito e saladas frescas.

As sobremesas são menos asiáticas e mais portuguesas, com mousse de chocolate ou de abacaxi.

Rua de São Paulo, 136 (Cais do Sodré). 91 279 9817. Ter-Dom 12.00-15.00/19.00-23.00.

