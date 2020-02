Neste Señor Ibérico a língua dos petiscos é a mais ouvida

Iñigo Pérez e Sílvia Alberto trouxeram a Lisboa uma tasca que pode bem ser o começo da reconquista espanhola. Pelo estômago. São Bento é a casa deste Señor Ibérico, um recanto que traz ao prato toda a Espanha em pequenos bocados.

Madridista ou colchonero, culé ou che, nesta tasca todos vão a jogo pelo mesmo motivo: tapas. Autênticas, à espanhola, mais concretamente. "Uma tasca como temos em Madrid, com um preço não focado no turismo. Esse foi o motivo pelo qual montei o negócio", diz Iñigo Pérez, o madrileno que se apaixou pela Lisboa que desconhecia e que, diz, não trocava por nada.

Fotografia: Duarte Drago

Iñigo mudou-se para Lisboa por culpa de Sílvia, mas não veio de mãos a abanar. Porque as saudades de casa faziam-se sentir e o estômago pedia os petiscos que ficaram para trás, foi à procura da solução. "Trouxe o presunto 100% ibérico de Espanha, uma boa oferta de vinhos espanhóis, queijo e os típicos pratos como polvo à galega (11,50€), gambas al ajillo (8,50€), ovos rotos (9,50€). São pratos que aqui não há tanto como em Espanha", diz-nos, enquanto o braço direito, Tiago Mota, vai aviando a freguesia, logo ao lado.

Fotografia: Duarte Drago

Quanto aos petiscos fortes, Iñigo não hesita: "a tortilha de batata." De receita caseira, passada de mãe para filho, e agora para a nora, que a ensinou aos cozinheiros da casa. Mas o presunto, Beher, não é esquecido e há até serviço de charcutaria para os verdadeiros aficcionados. "Trabalhamos só com pata negra. 100% ibérico ou 50% (400€ o rótulo 100%, 300€ o 50%)". Na restante carta há buchas como o chouriço Manchego (4€), salsichão (4€), calamares (3,50€), pimentos padrón (6€) ou patatas bravas (5€ meia dose, 8€ uma dose).

Fotografia: Duarte Drago

Tem também as tábuas: ibérica (20€), mista (16€) e meia tábua ibérica (16€). E como a influência portuguesa também conta, há bifana à moda do Porto na casa (3,50€). Nos vinhos, a aposta forte são os rótulos do país vizinho, como o Alto Ibérico, Finca de Moncloa ou Arzuaga. Se preferir, também não falta a sangria ou a caña, esta última com o rótulo Mahou.

Fotografia: Duarte Drago

Sobre o espaço, ainda que pequeno, é pensado para aproximar pessoas. Uma intenção que, diz Iñigo, "é tal e qual como acontece em Espanha. Uma coisa real, engraçada de ver".

Rua de São Bento, 84 (São Bento). 21 396 0216. Seg-Dom 12.00-14.30, 17.30-22.00.

