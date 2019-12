Netflix anuncia bar no Cais do Sodré para marcar a estreia de The Witcher

Para celebrar a estreia de The Witcher, a Netflix abre um bar temático no Cais do Sodré e promete “uma experiência imersiva”.

Com base nos livros de culto do polaco Andrzej Sapkowski, The Witcher, que antes de chegar à televisão fez sucesso como jogo de vídeo, conta a história de Geralt de Rivia (Henry Cavill), um solitário feiticeiro e caçador de monstros, que se vê forçado a juntar forças com a poderosa feiticeira Yennefer (Anya Chalotra) e a jovem princesa Ciri (Freya Allan), guardiã de um importante segredo.

A série, que chega ao serviço de streaming na sexta-feira, tem gerado grande expectativa por ser uma mega produção de fantasia com um orçamento à medida. É um misto de O Senhor dos Anéis com A Guerra dos Tronos, que terminou em Abril e deixou órfãos milhões de fãs.

E é para conhecer este universo e viver como se na história estivesse, que a Netflix vai estar na Rua Cor-de-Rosa, de 21 de Dezembro a 2 de Janeiro, entre 20.00 e as 02.00 – com excepção para o dia 24, aberto entre as 15.00 e as 18.00 e as 00.30 e as 02.00, e para o 1 de Janeiro, aberto entre as 16.00 e as 20.00.

“O The Witcher Bar irá transportar os convidados para outro mundo através de um Potion Bar e um bardo inspirados pela série, e uma equipa vestida a rigor que fará as honras da casa, assim como truques de magia, jogos de mesa e até leitura de contos”, avisa a nota de imprensa.

Uma oportunidade para conhecer melhor a saga e entrar no espírito de Geralt, Yennefer e Ciri.

+ Seis séries para ver em Dezembro