Netflix anuncia data de estreia da última temporada de ‘Por 13 Razões’

Aguentem-se no sofá porque está perto, muito perto. A Netflix anunciou esta segunda, 11, que a série Por 13 razões está de volta para a sua última temporada a 5 de Junho.

Há cerca de nove meses, a Netflix anunciou que esta seria a última temporada da série baseada no livro de Jay Asher, Thirteen Reasons Why, publicado nos EUA em 2007, uma ficção sobre o fenómeno do suicídio adolescente, e que se transformou num bestseller.

A menos de um mês da estreia, o serviço de streaming divulgou esta segunda-feira um vídeo de bastidores onde o elenco está todo reunido à mesa para a leitura do argumento desta última temporada e mostra alguns momentos do último dia de filmagens.

A quarta temporada será mais curta que o habitual, com apenas dez episódios. Nesta, os adolescentes do liceu Liberty High preparam-se para se tornarem finalistas, mas antes de se despedirem do secundário há um segredo – mais um – que vão ter de guardar e decisões que vão ter de tomar que podem afectar o futuro próximo de cada personagem.

