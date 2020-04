Netflix disponibiliza documentários, filmes e séries no YouTube

Em resposta aos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19, a Netflix disponibilizou 34 conteúdos originais na sua conta americana de YouTube.

Com o prolongamento dos estados de emergência em vários países e o consequente encerramento das escolas, o ensino online é agora uma prioridade. Foi com esta situação em mente que a Netflix decidiu, atendendo a vários pedidos de professores e pais, e dando continuidade ao seu programa de conteúdos para escolas, disponibilizar os mesmos através do YouTube.

São, ao todo, 34 os filmes, séries e documentários da gigante do streaming disponíveis no YouTube. Muitos deles com legendas em português do Brasil. Dos conteúdos disponibilizados constam, por exemplo, os filmes 13.ª Emenda, Perseguindo Corais ou Mulheres Que Desafiaram o Congresso. Nas séries, destaque para Abstrato: A Arte do Design e O Nosso Planeta. Já nos documentários, Período: O Estigma da Menstruação também pode ser visto.

Adicionalmente, com cada título são disponibilizados recursos pedagógicos que podem ser usados tanto por professores como por alunos. "Vamos também organizar algumas sessões de perguntas e respostas com os criadores de alguns destes projectos para que os alunos possam ouvir os seus comentários em primeira mão", avança a Netflix.

Os conteúdos podem ser acedidos através deste link e estão disponíveis sem qualquer custo.

