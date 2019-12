Netflix lidera nomeações para os Globos de Ouro

Já se conhecem os nomeados para os Globos de Ouro e por agora a Netflix é a grande vencedora. O serviço de streaming lidera nas categorias de cinema, com 17 nomeações, muito acima das outras distribuidoras, e de televisão, com outras 17 indicações.

Com seis nomeações, Marriage Story, realizado por Noah Baumbach para a Netflix, é o grande favorito nas categorias de cinema. Logo a seguir vêm O Irlandês, de Martin Scorsese, e mais uma vez da Netflix, e Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, ambos com cinco indicações.

Entre os filmes do popular serviço de streaming nomeados encontra-se ainda Dois Papas, de Fernando Meirelles, que se estreia a 20 de Dezembro e concorre em quatro categorias, incluindo melhor filme dramático, a par de Marriage Story e O Irlandês. O Joker, de Todd Phillips, e 1917, de Sam Mendes, completam a lista de nomeados numa das mais prestigiadas categorias.

Chamem-me Dolemite, realizado por Craig Brewer e protagonizado por Eddie Murphy, completa a lista de candidatos aos Globos de Ouro de cinema da Netflix. Está nomeado nas categorias de melhor filme cómico e melhor actor num filme cómico.

Na televisão há três séries com o mesmo número de nomeações: quatro. Duas delas – The Crown e Unbelievable – são da Netflix e a terceira – Chernobyl – é da HBO, que foi indicada para 15 prémios, logo a seguir à Netflix. O serviço de streaming hulu surge em terceiro lugar, com apenas cinco indicações.

Uma das maiores surpresas, pela negativa, foi A Guerra dos Tronos. Apesar do sucesso e das audiências, a última temporada foi uma desilusão e isso reflectiu-se nos Globos de Ouro. Teve apenas uma nomeação para Kit Harington, na categoria de melhor actor numa série dramática.

A cerimónia de entrega dos Globos de Ouro, atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, realiza-se a 5 de Janeiro, em Los Angeles. A apresentação este ano volta a estar a cargo do comediante britânico Ricky Gervais.

Veja aqui a lista completa de nomeados.

Melhor filme dramático

1917, de Sam Mendes

O Irlandês, de Martin Scorsese

Joker, de Todd Phillips

Marriage Story, de Noah Baumbach

Dois Papas, de Fernando Meirelles

Melhor filme cómico ou musical

Chamem-me Dolemite, de Craig Brewer

Jojo Rabbit, de Taika Waititi

Knives Out: Todos São Suspeitos, de Rian Johnson

Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino

Rocketman, de Dexter Fletcher

Melhor filme de animação

Frozen II – O Reino do Gelo, de Chris Buck e Jennifer Lee

Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto, de Dean DeBlois

O Rei Leão, de Jon Favreau

Mr. Link, de Chris Butler

Toy Story 4, de Josh Cooley

Melhor filme estrangeiro

A Despedida, de Lulu Wang

Os Miseráveis, de Ladj Ly

Dor e Glória, de Pedro Almodóvar

Parasitas, de Bong Joon-Ho

Portrait de la Jeune Fille en Feu, de Céline Sciamma

Melhor série dramática

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Melhor série cómica

Barry

Fleabag

O Método Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Melhor telefilme ou minissérie

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

