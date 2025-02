Netflix revela data de estreia e imagens da terceira e última temporada de ‘Squid Game’

A série sul-coreana Squid Game chegou à Netflix em 2021 sem fogo-de-artifício. Mas depressa se tornou um fenómeno e é hoje a série em língua não inglesa mais vista da plataforma de streaming. A terceira e última temporada estreia a 27 de Junho e já é possível espreitar algumas imagens.

Há séries que merecem grandes campanhas de marketing antes de chegarem ao catálogo dos serviços de streaming. Mas isso não aconteceu com Squid Game, série de Hwang Dong-hyuk que se estreou subtilmente na Netflix em Setembro de 2021. A história de Gi-hun, um homem que é apanhado no meio de uma competição mortífera inspirada em jogos infantis conquistou o público e a crítica e ainda valeu um Emmy a Lee Jung-jae, que viu a sua carreira internacional a descolar para altos voos (pudemos vê-lo, por exemplo, em A Acólita).

Mas entre a primeira e a segunda temporada – estreada no passado dia 26 de Dezembro – passaram mais de três anos, intervalo que agora será bastante encurtado para a estreia desta que é a terceira e última temporada. Numa carta partilhada com os fãs, Hwang Dong-hyuk avança que nos episódios a caminho “o confronto feroz” entre Gi-hun e o seu antagonista Front Man (Lee Byung-hun) continuará até ao final da série.

Recordamos que no final da segunda temporada, Gi-hun convence alguns companheiros de competição a rebelarem-se contra os arquitectos do jogo, incluindo o jogador 001 que, na verdade, era o Front Man escondido à vista de todos. A revolta acaba por implodir e o vilão mata Jung-bae (Lee Seo-hwan), o jogador 360 e melhor amigo de Gi-hun.

De acordo com a Netflix, a terceira temporada de Squid Game “explora as escolhas que Gi-hun terá de fazer no meio a um desespero avassalador”, ao mesmo tempo que os outros jogadores sobreviventes ficam à mercê de “consequências cada vez mais dramáticas a cada ronda dos jogos mortais”, numa temporada que “promete ultrapassar os limites do suspense e do drama”.

Netflix. Estreia a 27 de Junho (T3)

