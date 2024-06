É surpreendente que tenha demorado tanto, mas a Netflix está oficialmente a entrar no mundo das experiências imersivas: o gigante do streaming anunciou a abertura de dois grandes parques de entretenimento – um no King of Prussia Mall, perto de Filadélfia (a cerca de duas horas de carro do centro de Manhattan), e o outro no Dallas Galleria, no Texas.

Com abertura prevista para 2025, as Netflix Houses vão ter cerca de 10.000 metros quadrados e serão basicamente a versão da empresa de um parque temático, com recriações de cenários, ofertas gastronómicas temáticas, compras e muito mais. Fora dos planos, curiosamente, está a possibilidade de estes complexos terem também cinemas internos. Fala-se sobre diversificação.

“Na Netflix House, podes desfrutar de experiências imersivas regularmente actualizadas, entregar-te a um pouco de terapia de compras e ter um gostinho – literalmente – das tuas séries e filmes favoritos da Netflix através de ofertas únicas de comida e bebida,” disse directora de marketing da Netflix, Marian Lee, numa declaração oficial, mencionando especificamente as várias experiências pop-up que a empresa tem montado pelo país. As Netflix Houses vão ser criadas a partir desses conceitos já testados, servindo como ferramentas de marketing para apoiar o negócio do streaming, de acordo com a Variety.

Se não consegue imaginar os novos espaços, que serão construídos em antigos centros comerciais agora vazios, a da Netflix dá uma ajuda em comunicado: “Imagina dançar com o teu parceiro ao som de uma versão orquestral de uma música de Taylor Swift num cenário réplica de Bridgerton – e depois dobrar a esquina para competir no desafio da Ponte de Vidro de Squid Game”. “Depois de fazeres de conta que lutaste pela vida, ganhaste apetite e queres comer algo. Vês um restaurante nas proximidades com comida inspirada nas séries da Netflix de todo o mundo; a refeição é memorável, mas ainda queres comprar algum merchandise de Stranger Things. Felizmente, há uma loja que vende aquela T-shirt do Hellfire Club que sempre quiseste”, lê-se ainda.

Dada a fome aparentemente incessante do público por tudo o que é imersivo e a popularidade de produções da Netflix como Bridgerton e Stranger Things, entre muitas outras, imaginamos que as novas Netflix Houses serão verdadeiros sucessos, adicionando oportunidades de negócio consideráveis ao portfólio do gigante do streaming, apesar da ausência de qualquer coisa semelhante a uma sala de cinema nestes planos. A Netflix claramente sabe o que está a fazer.

