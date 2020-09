Nicoläs Villamizar foi o único hóspede do Esqina. E fez uma obra de arte

Now Opening For Everyone, de Nicoläs Villamizar

O Hotel Esqina, localizado na Rua da Madalena, tem uma obra de arte muito especial. Chama-se “Now Opening” e foi o fruto da campanha de reabertura “Opening Just For One”, um evento dedicado a apenas um hóspede.

Após três meses de portas fechadas, o Esqina Cosmopolitan Lodge Hotel organizou uma reabertura bastante exclusiva, com a ajuda das agências JUDAS e Adagietto. Aliás, o conceito de exclusividade foi levado ao limite: foi oferecido um conjunto de experiências a uma das pessoas que tinha feito reservas no hotel antes da pandemia. O seleccionado, completamente ao acaso, foi Nicoläs Villamizar.

O único hóspede do hotel pôde escolher o quarto favorito (num total de 35), em qual dos 15 lugares de refeição iria querer tomar o seu pequeno-almoço, praticar yoga num dos 24 tapetes disponíveis como se estivesse em casa, beber um dos 15 cocktails disponíveis na carta e até ver uma exposição de arte na Basement do hotel, sem multidões a empatar. Um espaço multifacetado que tanto recebe exposições de arte e residências artísticas como aulas de yoga ou vários tipos de eventos.

O calendário de iniciativas será retomado ainda este mês de Setembro, mas já pode espreitar a pintura “Now Opening For Everyone”, criada pelo próprio Nicoläs. É que o hóspede seleccionado é um artista colombiano, radicado em Madrid. Quando a equipa do Esqina se apercebeu que o hóspede seleccionado era um homem de talento, convidou-o a criar uma pintura para uma das paredes da galeria, com a mensagem “Now Opening For Everyone”, um convite para todos visitarem o Esqina, um hotel que é também um hub cultural e irmão mais novo do Esqina Urban Lodge.

