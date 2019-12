Nimas exibe 15 filmes restaurados de Wim Wenders

Obra do realizador alemão é revisitada em Lisboa até ao primeiro dia do próximo ano. Mostra inclui clássicos, filmes recentes e documentários.

O Espaço Nimas recebe entre esta quarta-feira, dia 11, e 1 de Janeiro de 2020, a retrospectiva Wim Wenders Ao Correr do Tempo, composta por 15 filmes do realizador, que foi um dos mais importantes do movimento do Novo Cinema Alemão, nas décadas de 60 e 70, ao lado de Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Alkexander Kluge e Helma Sanders-Brahms, entre vários outros. Os filmes são todos apresentados em cópias digitais restauradas.

As sessões são diárias, com horários variados. Na sessão de abertura de hoje (21.30) é projectado Nick’s Movie – Um Acto de Amor (1980), que regista o encontro de Wenders em Nova Iorque com um já muito doente Nicholas Ray, que co-assina o filme. A retrospectiva fecha com O Estado das Coisas (1982), quase todo rodado em Portugal e em que participam, como actores, dois outros nomes lendários do cinema americano, Samuel Fuller e Roger Corman (1 de Janeiro, 21.30).

Os filmes vão desde a primeira fase da obra do realizador, como A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty (1972), o pouco visto A Letra Escarlate (1973) ou Movimento em Falso (1975), até ao recente Os Belos Dias de Aranjuez (2016). Não vão faltar clássicos como Paris, Texas (1984) e As Asas do Desejo (1987), nem documentários como Tokyo-Ga (1985, no vídeo abaixo) e Buena Vista Social Club (1999).

