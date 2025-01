No 50 Best Discovery, o The Old House é um dos melhores restaurantes chineses fora da China

Antecipando o Novo Ano Chinês, que se celebra a 29 de Janeiro, o guia do The World’s 50 Best Restaurants, nomeou os melhores restaurantes chineses fora da China e incluiu o The Old House. Segundo a lista do 50 Best Discovery, o restaurante no Parque das Nações é uma “verdadeira homenagem à cozinha de Sichuan”.

©The Old House The Old House

Localizado à beira-rio, o The Old House, lê-se ainda, “celebra a magia vibrante do ma la”, uma mistura potente de pimentas e especiarias que provocam aquela sensação característica de dormência sem comprometer o sabor dos pratos.

Em sete restaurantes, o The Old House é o único representante em Portugal, a par do Ping’s, em Nova Iorque (EUA); do Hunan, em Londres (Reino Unido); do Trois Fois Plus de Piment, em Paris (França); do Peach Blossoms, em Singapura; do Flower Drum, em Melbourne (Austrália); e do Jin Jin, em Seul (Coreia do Sul).

©DR Robalo Ma La do The Old House

Na carta, são destacados pratos como “o estaladiço pato à Pequim e o impressionante peixe assado da casa”, servido inteiro, num tabuleiro grande e bem picante – “chega à mesa como uma obra-prima vulcânica repleta de sabor”. “O interior combina a elegância tradicional chinesa com toques contemporâneos e, com opções de salas privadas e esplanada junto ao rio, cada visita transforma-se numa ocasião especial”, conclui Angela Hui, que assina o artigo.

Criado em 2019, o 50 Best Discovery funciona como um guia global de restaurantes e bares com a chancela do The World’s 50 Best Restaurants e The World’s 50 Best Bars.

