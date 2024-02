No Allora, há um novo menu perfeito para almoçaradas de fim-de-semana

O restaurante italiano do Epic Sana Marquês criou um menu especial perfeito para aquelas almoçaradas de fim-de-semana em que as horas passam e os pratos se multiplicam. A novidade chega com a recente mudança de chef na cozinha. Nuno Costa, que já estava no hotel de cinco estrelas, substituiu o italiano Francesco Francavilla, mas nem por isso se alterou a linha matriz do restaurante.

“É diferente, mas é um desafio e tudo o que é um desafio é bom. A cozinha italiana sempre esteve presente na minha cozinha, mas não era só a italiana. Agora, estou focado nisso”, conta, destacando o esforço que é dado na procura “por bons produtos italianos, boas matérias-primas”.

Foi assim que o restaurante italiano se apresentou desde o início. No entanto, há uma tentativa de abrir ainda mais a porta a quem vive na cidade com os novos menus (e há também um mais em conta para os almoços nos dias de semana com pastas frescas feitas ali). “É um menu de partilha em que as pessoas acabam por aproveitar para provarem sete pratos quase ao preço de um. Queremos dar essa experiência com um menu equilibrado a um bom preço”, explica o chef.

O menu em questão, disponível aos almoços de sábado, domingo e feriados, tem o preço de 30€ por pessoa e inclui três entradas, um prato principal e três sobremesas (bebidas não incluídas). A refeição começa, assim, com um arancini de cogumelos e guanciale, um carpaccio black angus com creme de parmesão, anchovas, pinhão, alcaparras e rúcula, além de um prato com charcutaria cortada no momento e burrata. Nos principais, cada pessoa pode escolher um prato entre sete disponíveis, onde se destacam, por exemplo, a lasanha clássica, a pappardelle "Al Ragù" ou o ravioli di ricotta. “Se em quatro pessoas, cada uma escolher um prato diferente, pode sempre provar ou partilhar uma parte da nossa carta”, aponta Nuno Costa. Nas sobremesas, uma tríade: tiramisú, panna cotta, cannollo siciliano.

Já durante a semana, para responder à procura na zona, o restaurante passou a ter um menu executivo com massas frescas, feitas diariamente na cozinha. Às segundas-feiras, há tagliatelle carbonara; às terças, serve-se um tortello de camarão e molho crustáceos. Quartas são dias de parpadelle al ragu, enquanto às quintas-feiras há gnocchi de pesto e stracciatella. Por fim, na sexta-feira serve-se tagliatelle alla puttanesca. O menu (29€), inclui sempre uma entrada, que varia todos os dias, sobremesa (tiramisù ou cannolo), água, copo de vinho e café.

Allora, Av. Fontes Pereira de Melo 8 (Marquês). Seg-Dom 19.00-23.00.

