No aniversário dos Coruchéus, há música no jardim e um baile na biblioteca

Há um ano, os Coruchéus inauguravam em Alvalade como parte do projecto Um Teatro em Cada Bairro. Este sábado, para celebrar o primeiro aniversário, há uma programação de entrada livre com visitas guiadas, música, cinema, e uma exposição.

Em Novembro de 2023, o antigo atelier abriu com o objectivo de se tornar um ponto de encontro cultural. Hoje, este papel continua a ser reforçado. "Quase dois anos depois da inauguração do primeiro Teatro em Cada Bairro, hoje já estamos em seis freguesias, que dispõem agora de centros culturais de proximidade e de encontro com as comunidades e agentes locais. E vamos continuar a expandir a rede, em nome de uma cidade onde a cultura é feita para e pelas pessoas", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas, em comunicado.

O espaço dos Coruchéus está localizado no Complexo Municipal dos Coruchéus, que inclui ainda os ateliês municipais, a galeria Quadrum e a Biblioteca dos Coruchéus. Ao longo do seu primeiro ano, recebeu mais de 4000 pessoas e acolheu mais de 150 actividades.

No sábado, 9 de Novembro, o programa de festas arranca às 15.00, no jardim dos Coruchéus, com uma oficina de fantoches para crianças, comandada pela actriz e marionetista Cristina Pereira. Às 16.30, também no jardim, Eduardo Moreira está encarregue de um DJ set.

No espaço do antigo atelier, o palco é dos artistas residentes nos Ateliês Municipais dos Coruchéus. Às 16.00, Wasted Rita dá a conhecer "works from before hang out with works from now and works from between before and now, in the same room", uma exposição que junta trabalhos de 2012 até agora, outros que nunca chegaram a ser finalizados, uma série de 40 outdoors criados para Lisboa em 2015, publicações independentes, papéis, e ainda rascunhos. Fica patente até 25 de Janeiro. A par com a mostra, há visitas guiadas (30 Novembro, 21 Dezembro, e 11 Janeiro) e uma oficina de desenho para crianças, dada pela artista, a 7 de Dezembro.

Às 21.00, há para ver os filmes Coup de Grâce (2017), A Torre (2025), A Comunidade (2012) e Hotel Royal (2021), de Salomé Lamas. A seguir, a partir das 22.20, há uma conversa entre a realizadora e Orlando Franco, artista e professor na Universidade Lusófona, moderada por Fernando Carrilho, coordenador da Videoteca Municipal – Arquivo Municipal. Nos dias 16 e 23 de Novembro, o ciclo de cinema volta a acontecer, mas com títulos diferentes.

Durante a tarde, às 15.15, conte com uma visita guiada à Biblioteca dos Coruchéus, onde também há baile, às 15.30. A galeria Quadrum é outro dos espaços que poderá conhecer, acompanhado de Sara Antónia Matos, directora das Galerias Municipais, e Pedro Faro, director-adjunto. Lá, encontra em exposição o catálogo de publicações sobre arte contemporânea editadas pelas Galerias Municipais, que estão à venda.

Até Janeiro, a programação desenrola-se com mais actividades. A 6 de Dezembro, destaque para SALT-O, performance de Maddalena Ugolini, e a 24 de Janeiro, uma sessão de filmes de vídeo-dança portuguesa, apresentadas no âmbito do festival de vídeo-dança InShadow. Há ainda oficinas, conversas, e um concerto de Inês Vaz, este último a 26 de Janeiro. Todos os dias, entre as 10.00 e as 13.00, os Coruchéus disponibilizam, gratuitamente, o seu espaço à comunidade artística.

Rua Alberto de Oliveira (Alvalade). Ter-Sáb 13.00-19.00. Entrada livre

