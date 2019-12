No Ano Novo, não entram carros nem megafones no Terreiro do Paço

Zona ribeirinha estará cortada ao trânsito a partir das 17.00 de terça-feira. Festa na Praça do Comércio faz-se com controlos de entrada em nove pontos espalhados pelo centro da cidade.

A partir das 17.00 desta terça-feira, a Praça do Comércio estará cortada ao trânsito para os festejos de ano novo que ali se irão realizar durante a madrugada de quarta-feira. Já nesta segunda-feira será encerrada a Avenida das Naus, entre as 20.30 e as 00.30, para o concerto de José Cid, que acontece no Terreiro do Paço, às 21.30.

Além dos impedimentos de circulação nestes troços, os cortes de trânsito na terça-feira acontecem também no cruzamento da Av. 24 de Julho com a D. Carlos I, na Rua de São Paulo, Praça Duque da Terceira, Rua do Arsenal, Av. Infante D. Henrique, Rua da Alfândega, Rua Vítor Cordon, Restauradores Sul, Rossio, Praça da Figueira e Rua da Conceição. A proibição de passagem ao trânsito em direcção à zona ribeirinha acontece a partir do viaduto de Santa Apolónia.

Tal como nos anos anteriores, a Praça do Comércio terá um perímetro fechado à sua volta, havendo nove pontos de acesso com revista localizados no Cais do Sodré, Praça Duque da Terceira, Rua do Arsenal, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros e junto à Agência Europeia Marítima.

Não será permitida a entrada no recinto de garrafas, copos de vidro, chapéus de chuva, megafones, mochilas grandes e paus de selfie. A ajudar ao policiamento das cerca de 200 mil pessoas esperadas, há um sistema de videovigilância que permite assistir aos movimentos dos cidadãos e dar resposta a qualquer emergência.

A PSP recomenda que quem vier para assistir ao fogo de artifício, saia depois da Praça do Comércio pela Ribeira das Naus. Se vier para os concertos, a entrada deve ser feita via Rossio.

Entra-se em 2020 ao som de Xutos e Pontapés e Ornatos Violeta. À meia-noite haverá um espectáculo de fogo de artifício com uma duração de 15 minutos, lançado a partir do Tejo.

