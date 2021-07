No brunch da Musa da Bica, o pão é quem manda

Este sábado, das 11.00 às 15.00, a Musa da Bica, em Lisboa, serve um brunch em que o pão é o ingrediente principal. Em parceria com a padaria Gleba, Leonor Godinho, responsável pela cozinha da cervejeira vai servir o Brunch Combo, um pequeno-almoço alargado “para os acostumados a ir à padaria ao sábado de manhã”.

O cardápio é extenso e deixa água na boca. Cogumelos panados e molho tártaro, gnocchi com manteiga queimada, tosta de pastrami ou uma rabanada de brioche com caramelo de stout são alguns dos pratos previstos para a refeição mais importante do dia.

Todos eles serão confeccionados com produtos Gleba e “tudo acompanha lindamente com uma Bread Combo”, uma cerveja da casa criada com o excedente de pão da padaria de Diogo Amorim, que ganha agora uma segunda receita.

Recomenda-se a reserva, que poderá ser feita através do e-mail (musadabica@cervejamusa.com).

