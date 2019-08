No Colombo, o regresso às aulas faz-se com a magia e feitiçaria de Harry Potter

O regresso às aulas também acontece na mais famosa escola de magia e feitiçaria. No próximo dia 1 de Setembro, a Fnac Colombo transforma-se na Diagon Alley para um evento mágico, onde poderá finalmente receber uma carta para Hogwarts e recolher o material escolar necessário.

No final de mais um mês de Agosto, há sempre um regresso às aulas. Com o ano lectivo quase a começar em Hogwarts, a Fnac Colombo programou um dia de actividades para os alunos seleccionados. Para participar, a 1 de Setembro, entre as 15.00 e as 20.00, é necessário fazer uma pré-inscrição, que deverá ser validada no próprio dia. Depois de receber a carta de admissão, segue-se uma sessão de boas-vindas. O programa contempla ainda uma espécie de peddy-paper, que termina com aulas de “Poções” e “Cuidados com criaturas mágicas”.

O evento arranca com a entrega das cartas de admissão, às 15.00, seguindo-se uma sessão de boas-vindas (15.30) e o início das actividades (15.45), com a recolha do material escolar para Hogwarts, desde a capa à varinha mágica. Terá de visitar, por exemplo, o Boticário, onde terá de participar num jogo cego para encontrar ingredientes, mas também de procurar o Pigmy Puff na loja de Magias Mirabolantes dos Weasley.

Durante o percurso, terá de garantir que encontra tudo o que precisa, antes de passar pela plataforma 9 ¾. Ao chegar a Hogwarts, terá a oportunidade de participar na cerimónia do Chapéu Seleccionador (18.00), onde cada aluno será chamado ao palco para ficar a conhecer a sua equipa. Com as turmas reunidas, as aulas de “Poções” e “Cuidados com criaturas mágicas” começam às 19.30 e são abertas a todos os que quiserem assistir. O encerramento está marcado para as 20.00.

