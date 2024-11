No dia 1 de Dezembro, Lisboa fica a ver a banda passar

O dia é dedicado a celebrar a Restauração da Independência, mas na Avenida da Liberdade o ambiente será de festa solene. A artéria lisboeta recebe o XI Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, um cortejo musical que contará com 32 formações, num total de mais de 1500 pessoas. Para assistir, só tem de se posicionar numa das laterais e ficar a ver a banda passar.

O arranque está marcado para as 15.00 de domingo, dia 1 de Dezembro. Cabe ao Grupo de Bombos de Atei, de Mondim de Basto, abrir a parada. Com mais de duas décadas de existência, o grupo mantém a tradição dos antigos Zés Pereiras, percussionistas tradicionais de Trás-os-Montes.

Seguem-se, nas horas seguintes, grupos musicais vindos de várias zonas do país, de Faro a Bragança. No final do desfile, as bandas concentram-se na Praça dos Restauradores onde vão actuar em conjunto sob a direcção do maestro Délio Gonçalves, da Banda da Armada Portuguesa. O repertório inclui o Hino da Maria da Fonte, o Hino da Restauração e o Hino Nacional, que contará com a participação especial da solista Alessandra Samuel e do Coro dos Pupilos do Exército.

Avenida da Liberdade. Dom 1 Dez 15.00. Entrada livre

