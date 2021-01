No dia das eleições, a 24 de Janeiro, a Bolt oferece todas as viagens de trotineta

No próximo domingo, os portugueses são chamados às urnas para escolher o próximo Presidente da República Portuguesa. Uma eleição que em 2016 teve uma taxa de abstenção de 51,3%. Ou seja, cerca de metade dos eleitores inscritos decidiu ficar à margem desta decisão. Para incentivar ao voto, especialmente a quem não vive ao lado da sua mesa de voto, a plataforma de mobilidade Bolt decidiu que no dia 24 de Janeiro terá viagens gratuitas nas trotinetes eléctricas e descontos nas viagens de carro.

No domingo de eleições, as trotinetas vão estar programadas para iniciar a viagem de forma totalmente gratuita. Também as viagens de carro fazem parte deste pacote eleitoral: em todo o país as viagens realizadas em quatro rodas terão um desconto de 50%, até um limite de três euros (as cidades onde a Bolt está disponível podem ser encontradas aqui). Neste caso, a Bolt recomenda que os utilizadores escolham a categoria Bolt Protect, que inclui carros com uma protecção de acrílico entre os assentos dos passageiros e o motorista.

Para as viagens de automóvel é necessário fazer o download da app da Bolt (disponível para iOS ou Android) e inserir o código promocional Presidenciais2021, que ficará disponível a 24 de Janeiro, entre as 07.00 e as 22.00.

“Numa altura em que sair de casa constitui por si só um enorme fator de risco, queremos incentivar e ajudar os portugueses a exercer o seu direito de voto, protegendo-os ao máximo do risco de contágio no percurso de casa até às urnas”, explica Maia Pedro, director de marketing da Bolt em Portugal.

