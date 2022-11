No Día de Los Muertos, a Embaixada do México põe Saramago num altar

Se os EUA celebram o Halloween na véspera de 1 de Novembro, o Dia de Todos os Santos em Portugal, é a 2 que o Día de Los Muertos sai à rua, uma tradição mexicana com mais de três mil anos de história. Mas a Embaixada do México antecipa as celebrações em Portugal, com uma festa no centro comercial HUBBO, onde será erguido um Altar Mexicano em homenagem a José Saramago, por ocasião do centenário do seu nascimento. Criado pelo artista mexicano Rafael Ibarra, residente em Portugal, o altar ao Nobel português será partilhado com Juan Rulfo (1917-1986), precursor do movimento literário mexicano Realismo Mágico, do qual fizeram parte García Márquez, Jorge Luís Borges e Julio Cortázar. Mas há mais.

A 1 de Novembro, no espaço cultural The Hood, no centro comercial HUBBO, poderá também ver uma exposição de fotografia de Rafael Ibarra, na Praça Central do The Hood, bem como um “enorme pórtico que representa a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos”, de autoria das artistas portuguesas Melanie Alves e Catarina Telles. Entre as 13.00 e as 21.00 há um Mercadinho Tradicional com produtos feitos à mão para explorar.

A tarde será dedicada à aprendizagem e entre as 14.30 e as 15.30 terá lugar o “Workshop de comida assustadoramente saudável para crianças”, com Mafalda Teixeira, autora do livro Funny Cook. Segue-se uma animação com o grupo de dança mexicano Alebrije, seguido de desfile de Catrinas, a popular figura feminina a lembrar um esqueleto, criada em 1912 por um caricaturista, em jeito de crítica social.

A 1 de Novembro também inaugura, na Praça Central, a Pista de Gelo, em antecipação das celebrações natalícias.

