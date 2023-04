No Dia do Livro, a festa faz-se por Lisboa com ofertas especiais

O programa inclui desde promoções e ofertas nas livrarias aderentes até propostas para todas as idades, como conversas com autores e “horas do conto”.

Costuma-se dizer que os livros são a melhor forma de viajar sem sair do lugar. É por isso que a Câmara Municipal de Lisboa e a APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros nos convidam a celebrar o Dia do Livro pela cidade. O programa de festas inclui promoções e ofertas nas livrarias aderentes, conversas com diferentes autores e agenda infantil.

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor assinala-se todos os anos a 23 de Abril. A efeméride foi proclamada em 1995, na 28.ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em Lisboa, as comemorações arrancam no domingo, às 17.00, na Livraria Buchholz, com um encontro entre Pedro Sobral (presidente da direcção da APEL), Carlos Moedas (presidente da Câmara Municipal de Lisboa) e alguns autores. Segue-se um passeio até à Baixa lisboeta, com passagem por várias livrarias emblemáticas da cidade, como a Bertrand Chiado e a Férin.

A restante programação, prevista acontecer em várias livrarias lisboetas, ainda não foi divulgada, mas a autarquia e a APEL asseguram sessões com autores, para leitores de todas as idades, e “horas do conto”, em especial para os mais pequenos.

Este ano, a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas presta homenagem a alguns autores portugueses, cujos centenários de nascimento se assinalam: Eduardo Lourenço (1923-2020), Eugénio de Andrade (1923-2005), Mário Cesariny (1923-2006), Mário-Henrique Leiria (1923-1980), Natália Correia (1923-1993) e Urbano Tavares Rodrigues (1923-2013). No seu site, a DGLAB disponibiliza, para descarregar e imprimir, um cartaz comemorativo e um marcador.

Ler Valter Hugo Mãe de auscultadores

A Porto Editora também não deixará passar o Dia do Livro em branco. Está prevista a oferta de mil exemplares do audiolivro O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe, narrado pelo próprio. Para conseguir um, basta estar atento ao Facebook, Instagram e site da editora, onde será disponibilizado um link.

Haverá também programação, claro. Em Lisboa, a Sala Berlim do Hotel Sana Malhoa será palco da apresentação de Até ao Fim da Terra, o novo romance histórico de João Pedro Marques, ambientado em Setembro de 1810, na época em que o exército de Massena invade Portugal e se aproxima da serra do Buçaco. O autor estará presente, à conversa com o jornalista Luís Ricardo Duarte, da Visão e do Jornal de Letras e Ideias. Segue-se, no mesmo local, uma sessão de autógrafos.

Na outra margem, também se celebra

Por ocasião das comemorações do Dia Mundial do Livro, a Biblioteca Municipal do Seixal vai ter disponível uma banca de oferta de livros, DVD e CD, devendo os eventuais interessados dirigir-se à biblioteca e escolher um dos títulos que integram o projecto.

