No dia do livro infantil, quem escolhe o que as Bibliotecas de Lisboa contam são os miúdos

Hans Christian Andersen foi o autor escolhido pela rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa para o Dia Internacional do Livro Infantil. Mas o escritor e poeta dinamarquês escreveu dezenas de histórias infantis – e a que vai ser contada no projecto online "Uma História por Dia, não sabe o bem que lhe fazia" da próxima quinta-feira, 2 de Abril, será escolhida pelos mais novos.

"Se és criança, vota aqui", lê-se na página de Facebook da BLX. Os miúdos têm até às 17.00 do dia 1 de Abril para escolher entre cinco clássicos: O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha, O Fato Novo do Imperador e A Pequena Sereia. O grande vencedor será o protagonista da hora de conto da manhã seguinte, às 11.00, também no Facebook.

Se perder este ou outros episódios desta iniciativa, nada tema: as histórias contadas ficam todas guardadas para ver e ouvir quando quiser. Se precisar de reforço literário, pode sempre ler as prescrições de “Livros para uma quarentena” do Plano Nacional de Leitura.

