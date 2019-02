No Dia dos Namorados, há gelados grátis para quem der beijos na Grom

Não lhe vão faltar opções, entre os sabores tradicionais, como a baunilha, os frutados, como o novo sorbet de tangerina da Sicília, ou o original crema di grom, o gelado da casa feito com creme custard e bolachas de chocolate.

Neste Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro, a Grom – número 42 da Rua Garrett, no Chiado – tem uma campanha especial para todos os casais. Na compra de um cone ou de um copo biodegradável de qualquer tamanho e sabor, o segundo gelado (de valor igual ou inferior) é grátis: basta trocar um beijo apaixonado em frente do colaborador de serviço.

No espaço, com pouco mais de 30 metros quadrados, consegue ver-se a pequena fábrica-cozinha onde são transformados os gelados que vêm directamente do laboratório nos arredores de Turim, cidade onde Federico Grom e Guido Martinetti abriram a primeira gelataria em 2002. Feitos com ingredientes de origem natural, sem aromas nem corantes, as variedades oscilam entre as frutas, como o damasco, framboesa, morango ou sorbet de limão, e outros sabores como iogurte, caramelo salgado, café, baunilha, pistácio ou chocolate negro.

Há quatro tamanhos disponíveis: o pequeno (3,50€), o médio (4,50€), o grande (5,50€) e, se não ficar satisfeito, o maxi (7€). Para quem quiser levar para casa, a Grom tem embalagens de take away pequenas (8,50€), médias (12,€) e grandes (24€).

Grom. Rua Garrett, 42. 939 990 567. Seg-Dom 11.00-00.00.

+ O Verão chegou mais cedo a Alvalade: a Conchanata está de volta